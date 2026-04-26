正反対のビジュアルが好評だった仲良し美女タッグチームが迎えた、非情すぎる結末。中途半端な大技に賛否が飛び交うなど、とにかく後味の悪いラストマッチとなった。

【映像】「危なすぎ」テーブル葬で“中途半端な着地”が波紋

WWE・NXTの公式X（旧ツイッター）が、同部門スーパースターのソル・ルカとザリアの一戦のシーンをピックアップ。危険すぎる“中途半端な”テーブル葬に賛否が巻き起こっている。

映像には、実況席横の特設ステージ上で激しく睨み合う二人の姿が映し出されている。かつては「ベストフレンド」として知られ、NXT女子タッグ戦線でも共闘していた二人だが、荒削りな2人は幾度となくすれ違い続け、仲直りを繰り返すも、現在はザリアのヒール転向により修復不能なライバル関係へと発展。

この場面ではザリアがソル・ルカと感動的なハグでハッピーエンドと思われた矢先、豹変した表情でソルを突き放すと、そのまま数メートル下のテーブル目がけて力任せに突き落とした。しかし、落下地点が悪く2つのテーブルのうち1つしか割れず、ソルの体はエッジ部分に叩きつけられるような形となり、会場には悲鳴と衝撃が走った。

直近のNXT放送で行われたこの「ラスト・ウーマン・スタンディング」は、そのままソルが起き上がれず10カウントが数えられザリアが勝利。かつての親友を文字通り「破壊」して勝利を収めるという、あまりにも非情な結末を迎えている。

NXT公式はこの投稿に「It didn't have to be like this, @ZariaWWE...（こんなはずじゃなかったのに、ザリア…）」と、二人の決裂と惨劇を嘆くメッセージを添えている。元体操選手としての身体能力を武器に戦うソル・ルカにとっては心配されるダメージとなったが、彼女はすぐさま翌週WWE「RAW」に登場。新王者リヴ・モーガンに挑戦するなどメインロースターへの昇格が示唆されているが、後味の悪さは否めない。

この投稿に対し、ファンからは「危なすぎる」「彼女、めっちゃ怖かったはずだよ」「プロレスは常に危険なんだよ」「大丈夫なのか」などと心配の声が寄せられている。

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