音楽プロデューサー小室哲哉（67）と元モーニング娘。後藤真希（40）が夢の“WOWWOW共演”を果たした。26日、大分県で開催の音楽フェス「ジゴロック2026」2日目でコラボレーションライブを披露。雨模様の中、キーボードを操る小室をバックに、後藤がソロ曲「愛のバカやろう」やグループ時代の名曲「LOVEマシーン」を披露。両太ももあらわな真っ赤な衣装で「日本の未来はWowWow〜♪」とキレのある歌声とダンスをみせ、会場を熱狂させた。

後藤によると大分訪問は約15年ぶりで前日は市内の店舗で洋服を見たり、しゃぶしゃぶも堪能。「いつも会場とホテルだけなので、久々に大分らしさを感じられた」と笑顔で語った。

最後は後藤が「やってみたい」と希望したという小室とダウンタウン浜田雅功のユニットH Jungle with tのヒット曲「WOW WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」を熱唱。これまでほぼ関わりがなかったという2人の異色ステージに後藤は「最高です！ありがとうございました」。初回から3年連続出演でイベントを支える小室は「後藤さんはさすが。イベントは来年以降、大分県内いろんな場所でやってみるのもいいかもしれませんね」と締めた。DA PUMPやHKT48、川崎鷹也らも出演した。【松尾幸之介】