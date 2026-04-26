ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！

透き通るスープの1杯が看板

透き通るキレイなスープの1杯が看板メニュー。





塩ラーメン好きが集まる人気店

いい香りもしてきますよ。

このラーメンが食べられるのは、小針駅から歩いて9分。



通称・大堀幹線沿いにお店を構える「麺屋ななひら」。



東京の中華の名店などで研鑽を積んだご主人が、奥様のふるさとにオープンさせたお店で、塩味のラーメンを看板に13年。



塩ラーメン好きが集まる人気店になっています。



魚介出汁に動物系出汁を重ねたスープ

看板の1杯を作るのは、国内の産地から選び抜いた塩をベースに魚介出汁を加えるなどの工夫が施された特製の塩ダレと、ウルメイワシの煮干しや、さばぶしなどの乾物を使い、数時間炊いて作り上げた出汁に、鶏や豚のうま味を重ね合わせた、チンタンスープです。



この段階で、すでに食欲をそそる香りがします。



スープが透き通る1杯。



麺も美しさを意識して整えられていきます。



香りがいいスープの「塩ラーメン」

「お待たせしました。塩らーめんになります。ごゆっくりどうぞ」



鶏の脂、チー油がキラキラと輝く、クリアなスープの1杯が運ばれてきました。



香りがいいスープだからこそ、炙った豚バラのチャーシューの程よい香ばしさが味わいを高めています。



味を引き締める「梅干し」

そして、ひときわ目を引くのが、梅干し。



その酸味が、箸休めと、味をキュッと引き締めるアクセントになっています。



おいしさのバランスだけでなく、見た目の美しさにも心を配った1杯です。



うま味が複雑に交差するスープ

スープは、いくつもの素材のうま味が複雑に交差して味を高めあっています。



あっさり、スッキリとしていながら、ふくよかで、余韻も楽しめますよ。

そして、3種類の小麦をブレンドした麺は、細く、ツルツルとした喉越しで、遅れて麺の甘みとコクのある塩味が広がります。



スープに、麺に、トッピングと選び抜かれた素材が共演する、うま味の深さに注目の1杯です。

麺屋ななひら 店主 鈴木健作さん

「（塩味）はごまかしがきかないので、バランスにこだわって作っています。凄く香りが良いラーメンだと思いますので、そのあたりをまず楽しんでもらって、スープも全部飲まれるお客様が多いので、お試しいただければ有難いです」



リポート

「あっさりしているんですけれど、コクがある。程よい塩味。とにかく良くだ出汁がきいています。香りが豊かだから、食べた後の余韻もおいしい」



スープの色が異なるラーメンも

もう1杯いただきます。



こちらは少しスープの色が違います。



「おまたせしました。極塩らーめんになります。ごゆっくりどうぞ」



極みの1杯。



まずは、透き通るスープが白濁のスープに変わりました。



魚介の風味とまろやかな塩味はそのままに、調和するように豚骨の甘みやコクが加わっています。



豚骨の臭みはしっかり取り除かれていて、すっきりとした飲み口です。



フライドオニオンがうま味を高める

このスープに合わせて、トッピングも少し変えられていて、炙りチャーシューに加え、フライドオニオンの2種類の香ばしさが、豚骨のうま味を高めています。



合わせるのは、少し太めの平打ち麺。



こだわり抜いたスープに絡むと、奥行きのある味わいと、キレがある心地よさが心に残っていきます。



麺屋ななひら 店主 鈴木健作さん

「1杯1杯、すべて丁寧に作って、最高の1杯を作っているつもりですので、是非ご来店いただきたいと思います」



香りとバランスの良い出汁が演出する飽きのこないラーメンには、ご主人のアイディアと熟練の技がたっぷりと詰まっています。



2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より