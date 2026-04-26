【グルメ特集】ぶらり途中下車のラーメン・越後線㉗塩ラーメン好きが集まる人気店 香りと出汁のうま味が秀逸なラーメン《新潟》
ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！
透き通るスープの1杯が看板
透き通るキレイなスープの1杯が看板メニュー。
塩ラーメン好きが集まる人気店
このラーメンが食べられるのは、小針駅から歩いて9分。
通称・大堀幹線沿いにお店を構える「麺屋ななひら」。
東京の中華の名店などで研鑽を積んだご主人が、奥様のふるさとにオープンさせたお店で、塩味のラーメンを看板に13年。
塩ラーメン好きが集まる人気店になっています。
魚介出汁に動物系出汁を重ねたスープ
看板の1杯を作るのは、国内の産地から選び抜いた塩をベースに魚介出汁を加えるなどの工夫が施された特製の塩ダレと、ウルメイワシの煮干しや、さばぶしなどの乾物を使い、数時間炊いて作り上げた出汁に、鶏や豚のうま味を重ね合わせた、チンタンスープです。
この段階で、すでに食欲をそそる香りがします。
スープが透き通る1杯。
麺も美しさを意識して整えられていきます。
香りがいいスープの「塩ラーメン」
「お待たせしました。塩らーめんになります。ごゆっくりどうぞ」
鶏の脂、チー油がキラキラと輝く、クリアなスープの1杯が運ばれてきました。
香りがいいスープだからこそ、炙った豚バラのチャーシューの程よい香ばしさが味わいを高めています。
味を引き締める「梅干し」
そして、ひときわ目を引くのが、梅干し。
その酸味が、箸休めと、味をキュッと引き締めるアクセントになっています。
おいしさのバランスだけでなく、見た目の美しさにも心を配った1杯です。
うま味が複雑に交差するスープ
スープは、いくつもの素材のうま味が複雑に交差して味を高めあっています。
あっさり、スッキリとしていながら、ふくよかで、余韻も楽しめますよ。
そして、3種類の小麦をブレンドした麺は、細く、ツルツルとした喉越しで、遅れて麺の甘みとコクのある塩味が広がります。
スープに、麺に、トッピングと選び抜かれた素材が共演する、うま味の深さに注目の1杯です。
麺屋ななひら 店主 鈴木健作さん
「（塩味）はごまかしがきかないので、バランスにこだわって作っています。凄く香りが良いラーメンだと思いますので、そのあたりをまず楽しんでもらって、スープも全部飲まれるお客様が多いので、お試しいただければ有難いです」
リポート
「あっさりしているんですけれど、コクがある。程よい塩味。とにかく良くだ出汁がきいています。香りが豊かだから、食べた後の余韻もおいしい」
スープの色が異なるラーメンも
もう1杯いただきます。
こちらは少しスープの色が違います。
「おまたせしました。極塩らーめんになります。ごゆっくりどうぞ」
極みの1杯。
まずは、透き通るスープが白濁のスープに変わりました。
魚介の風味とまろやかな塩味はそのままに、調和するように豚骨の甘みやコクが加わっています。
豚骨の臭みはしっかり取り除かれていて、すっきりとした飲み口です。
フライドオニオンがうま味を高める
このスープに合わせて、トッピングも少し変えられていて、炙りチャーシューに加え、フライドオニオンの2種類の香ばしさが、豚骨のうま味を高めています。
合わせるのは、少し太めの平打ち麺。
こだわり抜いたスープに絡むと、奥行きのある味わいと、キレがある心地よさが心に残っていきます。
麺屋ななひら 店主 鈴木健作さん
「1杯1杯、すべて丁寧に作って、最高の1杯を作っているつもりですので、是非ご来店いただきたいと思います」
香りとバランスの良い出汁が演出する飽きのこないラーメンには、ご主人のアイディアと熟練の技がたっぷりと詰まっています。
2026年3月29日「新潟一番サンデープラス」放送より