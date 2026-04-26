8人組ガールズパフォーマンスグループ Lakiが、デビュー5周年記念ライブ『Laki 5th Anniversary Live -L∞K UP-』を9月22日にヒューリックホール東京にて開催する。

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本情報は、本日4月26日に行われた『Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-』東京公演内にて発表されたもの。デビュー5周年記念ライブは、グループにとって原点ともいえる“デビュー日”に開催される特別なライブとなり、これまで積み重ねてきた想いを胸に、次のステージへ踏み出す節目の一夜となる。

本公演の開催にあたり、メンバーの深澤日彩は「デビュー5周年を迎える大切な日。1日限りの特別なLIVEをお届けします！大好きなファンの皆さんと一緒に、5周年をお祝いできたら嬉しいです！」とコメントを寄せた。

チケット先行抽選は、5月3日15時よりオフィシャルファンクラブ『GL² family』およびオフィシャルメッセージアプリ『GL² friend』のW会員抽選がスタートする。

・Laki 深澤日彩 コメント

こんにちは！Lakiです！

2026年9月22日に、“Laki 5th Anniversary Live -L∞K UP-”の開催が決定しました！

デビュー5周年を迎える大切な日。1日限りの特別なLIVEをお届けします！大好きなファンの皆さんと一緒に、5周年をお祝いできたら嬉しいです！！

“ヒューリックホール東京”で待ってます！

（文＝リアルサウンド編集部）