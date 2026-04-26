ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が4月22日、Instagramを更新。野茂英雄（57）と石井一久（52）の写真を投稿した。

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「The SooHoo Scrapbook“Nomo and Ishii”」と投稿されたのは、ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着用した野茂と石井の写真。2人が階段で談笑する和やかなシーンが収められている。スーフー氏は「Hideo Nomo and Kazuhisa Ishii relax on the steps in the visitors dugout at Pac Bell ballpark in the early 2000’s.」と2000年初頭の写真であることを説明した。

【画像】2000年初頭に撮影された、ドジャース時代の野茂英雄と石井一久の写真（画像はJon SooHoo Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「在籍被ってたんですね」「懐かしい」「Awesome shot」「いい写真をありがとう」といったコメントが寄せられている。