iri、デビュー10周年を記念したライブがぴあアリーナMMにて開催決定
シンガーソングライター・iriが、デビュー10周年を記念したワンマンライブを今年10月にぴあアリーナMMで開催する事が決定した。
■10周年の集大成となる歌声を横浜で！
HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター・iri(イリ)。そんな彼女がデビュー10周年を記念したワンマンライブを、今年10月22日にぴあアリーナMMで開催する事が決定した。
『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』と題された今回の公演は、10周年の集大成とも言えるライブとなる予定だ。
本日20時からiri OFFICIAL MEMBER SITE「Wavy Club」でのチケット先行受付がスタートする。
■ライブ情報
『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』
10/22（木）神奈川・ぴあアリーナMM
■【動画】iri「CUBE」MV
■関連リンク
iri：デビュー10周年特設サイト
https://iriofficial.com/10th/
iri OFFICIAL SITE
https://www.iriofficial.com/