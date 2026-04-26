iri、デビュー10周年を記念したライブがぴあアリーナMMにて開催決定

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シンガーソングライター・iriが、デビュー10周年を記念したワンマンライブを今年10月にぴあアリーナMMで開催する事が決定した。

■10周年の集大成となる歌声を横浜で！

HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター・iri(イリ)。そんな彼女がデビュー10周年を記念したワンマンライブを、今年10月22日にぴあアリーナMMで開催する事が決定した。

『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』と題された今回の公演は、10周年の集大成とも言えるライブとなる予定だ。

本日20時からiri OFFICIAL MEMBER SITE「Wavy Club」でのチケット先行受付がスタートする。

■ライブ情報

『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』

10/22（木）神奈川・ぴあアリーナMM

■【動画】iri「CUBE」MV

■関連リンク

iri：デビュー10周年特設サイト

https://iriofficial.com/10th/

iri OFFICIAL SITE

https://www.iriofficial.com/