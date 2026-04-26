毎日のごはんづくり、「きちんとやらなきゃ」と気負っていませんか？ モデル・奈々未さんのレシピ本『私にやさしい日々ごはん』には、料理を気楽に楽しむヒントがつまっています。今回は、奈々未さん流の料理を楽しむマインドと器の選び方、さらにSNSで人気のヘルシーレシピを紹介します。

※ この記事は『私にやさしい日々ごはん』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】奈々未さんの器コレクション

「ちゃんとやらない」が続けるコツ。“ゆるさ”が料理を楽しくする

料理が好きだと言うと、きっちりとした性格に見られることがありますが、じつは私はかなりルーズな性格です。でも、その“ゆるさ”があるからこそ、料理を楽しめているのかもしれません。

レシピには分量や切り方、加熱時間が書いてありますが、個人的にはあまり神経質にならなくて大丈夫だと思っています。私自身も、「このくらいかな？」という感覚で進めることが多いんです。

たとえば、食材が全部そろわないとき。そんなときは、無理に同じものを探さなくてもOK。別の食材にかえたら、それはそれで新しいおいしさに出合えると思います。

切り方だって、きれいにそろっていなくて大丈夫。太いものや細いものがあっても、それが手づくりごはんのいいところ。味つけも、味見をしながら自由に調整してみてください。

●失敗は上達の入口！何度もつくればうまくなる

「おいしくつくれなかったらどうしよう」と思うこともあるかもしれません。でも私は、失敗することもすごく大切だと思っています。

じつは、初めて豚の角煮をつくったとき、かたくなって全然うまくできなかったことがあり、すごく落ち込みました。でも、あきらめずに何度かつくるうちに、「弱火でじっくり煮るとやわらかくなるんだ」と気づいたんです。今では得意料理のひとつになりましたし、あのとき挑戦をやめなくてよかったなと思っています。

同じ料理を繰り返しつくることで、だんだんと感覚が身についてきます。そうすると、自分なりのおいしさを見つけられるようになるんです。

器が変わると、料理が変わる。「やちむん」の魅力

初めて器に興味を持ったのは、沖縄に旅行したとき。「やちむん」という沖縄の焼き物に出合って、器の概念が覆されるくらいの衝撃を受けました。

持ってみると重厚感があって、なにを盛りつけてもきれいに決まります。煮物や揚げ物はもちろん、サラダやお刺身、シチューのような洋風のもの、本当にどんな料理にも合うんです。

ありがたいことに、料理を褒めてもらえるようになったのは、器の力が8割なのではないかと思っています（笑）。器のおかげで料理が高見えするのがうれしくて、これがごはんづくりにどんどんハマっていった最初のきっかけかもしれません。

そのくらい、私にとって料理と器はきってもきれない大切な存在になりました。

●“茶色いおかず”こそ、器で映える

肉ジャガや豚の角煮、筑前煮など、いわゆる“茶色いおかず”は、どうしても地味に見えがちですよね。色や質感に特徴がある器に、ざっくり盛るだけで、ぐっと華やかに見えます。

盛りつけに自信がなくても、器が助けてくれるので、気負わずに使ってみてほしいです。

●おもてなしは「大皿＋色」で華やかに。個性的な柄も取り入れる

私はホームパーティを開くことが多いので、大皿やきれいな色の器もよく使います。

たとえば、ギョーザを並べるだけでも、ちょっと異国感のある大皿にのせると、それだけでかわいく見えます。オーバル皿は、カプレーゼやチーズをのせるのにも便利で、シンプルな料理でも華やかになります。

柄のある器や少し個性的なデザインのものもときどき取り入れています。

ディップをのせるだけでもおしゃれな一品になりますし、コロッケのような普段のおかずも、個性的な器にのせるだけで、特別な日のごちそうに見えるんです。

料理をがんばりすぎなくても、器の力を借りることで、食卓はぐっと楽しくなりますよ。

SNSで大人気。豆腐でつくるヘルシーレシピを紹介

SNSでも人気の、ヘルシーで簡単な一品。ネギの青い部分を使えるのもポイントで、無駄なく食材を使えるのがうれしいところです。

●ネギと豆腐のフワもち焼き

【材料（2人分）】

絹ごし豆腐 1／2丁（150g）

長ネギ（青い部分） 適量

片栗粉 大さじ3

カツオ節 3g

油 少し

七味唐辛子（好みで） 適量



【つくり方】

（1） 豆腐をキッチンペーパーに包んでザルにあげ、10分ほど水きりをする。長ネギは5mm幅に切る。

（2） ボウルに（1）、片栗粉、カツオ節を入れてよく混ぜる。3〜4等分して丸く形を整える。

（3） フライパンを熱して油をひき、（2）を焼く。両面に焼き色がついたら器に盛り、好みで七味をふる。