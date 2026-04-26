か、か、か、可愛すぎーーーッッ！！（汗）【マクドナルド】集めたくなる「新・ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、サンリオキャラクターズのおもちゃが登場しました。すでに終了した第1弾に引き続き5月8日からの第3弾で再お目見えするのは、ポムポムプリンの愛らしいフィギュアや、リトルツインスターズのファンシーなケースなど、思わず大人も集めたくなるようなラインナップです。

癒やし効果抜群！ おしりが動くポムポムプリンのフィギュア

ポムポムプリンのおしりをフリフリと動かして遊べる、とってもキュートな「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「裏側はローラーになっていて、粘土の上で転がすと足あととプリンの可愛い跡が残るつくり」なのだとか！

文具としても使える！ リトルツインスターズのメモケース

虹のモチーフにキキとララが寄り添うこちらのアイテムは「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」。コンパクトなケースの中には小さなメモ帳が収まっており、大切なメッセージを書き留めておくのに◎ パステルカラーのゆめかわな色合いが目を引き、バッグに忍ばせておくだけでも気分が上がりそうです。

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writer：内山友里