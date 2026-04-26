アニメ「BanG Dream！」の市ヶ谷有咲役や「エルフさんは痩せられない。」の絵留札役などで知られる、声優・伊藤彩沙が、自身のインスタグラムで写真集が6月に発売されることを報告した。



【写真】20代ラストに走らせた衝撃 ボディで見せたトレーニングの成果

17日の投稿で「伊藤彩沙3rd写真集が、出ます!!! 6月24日発売です♡♡」と記し、伊藤は「イベントもたくさんあるので、是非Xをチェックしてくださいね！」と続けた。同日のX(旧ツイッター)では「2nd写真集でお世話になったKADOKAWAさんから、『20代ラストに写真集を出しませんか？』とご提案をいただきました。」と明かし、「トレーニングとダイエット頑張ったよおお なにとぞ!!よろしゅうにです!!」とファンに呼びかけた。



撮影はシンガポールとインドネシア。公開されたプールで上目遣いのカットでは膨らみに挟まれた渓谷がくっきり。あみあみ衣装から引き締まったウエストのシルエットがのぞく姿、ほかにも背中が大きくあいたワンピース姿の街角ショットでは振り向きざまにキュートな表情を浮かべている。



ファンからは「素敵な写真だー」「とってもかわいいですー！」「めっちゃ美脚」「今回も大変眼福」と公開された姿から写真集への期待感がマシマシ。「どんな仕上がりになっているか楽しみ」と発売を心待ちにするコメントも届いていた。



伊藤は「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」(花柳香子役)やメダリスト(鹿本すず役)など人気アニメに出演。声優デビュー10周年を迎えた2023年には2冊目の写真集「HONEY」(KADOKAWA)を発売している。



（よろず～ニュース編集部）