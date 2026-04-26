４０歳以下の料理人日本一を決定するＡＢＣテレビ・テレビ朝日系特番「ＣＨＥＦ―１グランプリ２０２６」決勝戦が２６日、放送され、花田洋平シェフ（大阪、中国料理「ａｔｅｌｉｅｒ ＨＡＮＡＤＡ」）が５代目チャンピオンに輝いた。

中国料理ジャンルからの優勝は大会史上初。決勝戦のサバイバルラウンドで「ラーメンの新・定番を作れ！」を勝ち抜き、最終決戦「鍋の新・定番を作れ！」へ進出。過去４度の決勝進出を誇る山下泰史シェフ（福岡、ジャンルレス）との「ラストイヤー対決」を制し、賞金１０００万円とチャンピオン・コックコートを手にした。

花田シェフが総料理長を務める大阪・淀屋橋の中国料理店「ａｔｅｌｉｅｒ ＨＡＮＡＤＡ」によれば、同店は今月２３日に配信された「ミシュランガイド京都・大阪２０２６」で新一つ星を獲得している。

花田洋平シェフ「素直にうれしいです。３度目のチャレンジ、そしてラストイヤーという背水の陣で、憧れの山下さんと戦えたことも光栄でした。ここからがスタート。これを機に、大阪から全国をさらに盛り上げていけるよう精進します」

またＡＢＣテレビは、５月３０、３１日の２日間、大阪・キタのグランフロント大阪「うめきた広場」で特別イベント「ＣＨＥＦ―１たこやきラボ〜あなたが選ぶ！たこやきの新・定番〜」が開催されると発表した。大会のテーマ「令和の新・定番」を継承し、大阪のソウルフードである「たこ焼き」にフォーカス。今大会のファイナリスト４人が、それぞれの独創性を活かした「たこ焼きの新・定番」トッピングやソースを提案する。各シェフ考案のたこ焼きは一皿４００円から。