【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会が開かれたワシントン中心部のホテルで２５日夜、複数の発砲音があり、出席していたトランプ大統領が警護担当者とともに退避した。

トランプ氏を含む参加者にけがはなかった。入り口近くの手荷物検査場を強行突破しようとした男（３１）が保安担当者との銃撃戦の末に拘束された。捜査当局が動機や背景を調べている。

捜査当局などの発表によると、容疑者の男は、ショットガンや拳銃、複数の刃物で武装し、夕食会会場まで走り抜けて突入しようとしたとみられる。警護担当者の一人が銃撃を受けたが、防弾チョッキを着用しており、命に別条はなかった。夕食会にはバンス副大統領やルビオ国務長官らも参加していた。

米ＣＢＳニュースによると、拘束されたのは、カリフォルニア州トーランス在住で教師兼ビデオゲーム開発者のコール・アレン容疑者で、「政権関係者が標的だった」と供述しているという。犯行時、現場の「ワシントン・ヒルトン」ホテルに宿泊していた。組織に属さない人物による「ローンウルフ（一匹狼（おおかみ））型」の犯行とみられる。

トランプ氏は事件後、ホワイトハウスに戻って記者会見を開き、記者会主催の会場が標的になったことに「我々の憲法を攻撃した悪童だ」「狂った男だ」と非難した。事件後、会場に戻ることを提案したというが、夕食会は中止となった。トランプ氏はＳＮＳに容疑者が警備を突破する監視カメラ映像や拘束後の写真を投稿した。

ホテルからホワイトハウスまでは約２キロ。夕食会は現職大統領を招く恒例行事で、ロイター通信によると、約２６００人が参加していた。報道メディアを「米国民の敵」と批判するトランプ氏は１期目を含めて欠席しており、今回が初めての参加だった。

トランプ氏を狙った暗殺未遂事件は、２０２４年７月のペンシルベニア州バトラーでの演説中、同年９月のフロリダ州のゴルフ中に続き、３度目となる。