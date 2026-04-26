『ワールドトリガー』完全新作アニメ制作中 「黒トリガー争奪編」REBOOT企画で映像＆設定画解禁
アニメ『ワールドトリガー』REBOOTプロジェクトとなる完全新作アニメ「黒トリガー争奪編」が制作中であることが発表された。あわせて特報映像やキャラクター設定画も初公開された。
【画像】修や迅さんも！公開された『ワールドトリガー』完全新作のキャラ設定画
「REBOOTプロジェクト」は、原作コミック第1話に始まり、ボーダー入隊編・近界民(ネイバー)大規模侵攻編・B級ランク戦開始編を、完全新作アニメ化するプロジェクト。制作は2nd・3rdシーズンまでと同様、東映アニメーションが続投し、パワーアップした「ワールドトリガー 1stシーズン」として展開する。
「ワールドトリガー 1stシーズン」の冒頭エピソードである「黒トリガー争奪編」は、原作コミック第１話からの修や遊真の出会いや遊真のボーダー入隊までを描く、物語の始まりのエピソード。本日26日に都内で開催されたイベント「ワールドトリガーフェスティバル2026」で初公開となった映像では、メインキャラである遊真や修といったキャラ設定画も初公開となった。
卓上に置かれた「ワールドトリガー」REBOOTプロジェクトに関する資料。情報が次々と明らかになっていくようにページが捲られ、そこには今回初公開となるアニメのキャラ設定とともに、メインスタッフ・メインキャストの記載があり、メインスタッフのシリーズディレクターは畑野森生、シリーズ構成は吉野弘幸、キャラクターデザインは海谷敏久が担当。メインキャストは空閑遊真役を村中知、三雲修役を梶裕貴、雨取千佳役を田村奈央、迅悠一役を中村悠一、レプリカ役を田中秀幸が務める。
映像最後には「クガ、ユーマ。」と自身の名を発する遊真の線撮映像も初お披露目となり、放送時期などは後日発表される。
『ワールドトリガー』は、「近界民（ネイバー）」と呼ばれる異世界からの来訪者・空閑遊真と、近界民の侵略に対抗する界境防衛機関「ボーダー」の隊員・三雲修が、未知なるモノとの接触や戦いを通して成長していく姿を描いたSFアクション。
原作漫画が『週刊少年ジャンプ』にて2013年2月より連載がスタートし、18年12月より『ジャンプSQ.』へ移籍連載。テレビアニメは第1期が2014年10月〜2016年4月、第2期が2021年1月〜4月、3期が2021年10月〜2022年1月にかけて放送された。
【画像】修や迅さんも！公開された『ワールドトリガー』完全新作のキャラ設定画
「REBOOTプロジェクト」は、原作コミック第1話に始まり、ボーダー入隊編・近界民(ネイバー)大規模侵攻編・B級ランク戦開始編を、完全新作アニメ化するプロジェクト。制作は2nd・3rdシーズンまでと同様、東映アニメーションが続投し、パワーアップした「ワールドトリガー 1stシーズン」として展開する。
卓上に置かれた「ワールドトリガー」REBOOTプロジェクトに関する資料。情報が次々と明らかになっていくようにページが捲られ、そこには今回初公開となるアニメのキャラ設定とともに、メインスタッフ・メインキャストの記載があり、メインスタッフのシリーズディレクターは畑野森生、シリーズ構成は吉野弘幸、キャラクターデザインは海谷敏久が担当。メインキャストは空閑遊真役を村中知、三雲修役を梶裕貴、雨取千佳役を田村奈央、迅悠一役を中村悠一、レプリカ役を田中秀幸が務める。
映像最後には「クガ、ユーマ。」と自身の名を発する遊真の線撮映像も初お披露目となり、放送時期などは後日発表される。
『ワールドトリガー』は、「近界民（ネイバー）」と呼ばれる異世界からの来訪者・空閑遊真と、近界民の侵略に対抗する界境防衛機関「ボーダー」の隊員・三雲修が、未知なるモノとの接触や戦いを通して成長していく姿を描いたSFアクション。
原作漫画が『週刊少年ジャンプ』にて2013年2月より連載がスタートし、18年12月より『ジャンプSQ.』へ移籍連載。テレビアニメは第1期が2014年10月〜2016年4月、第2期が2021年1月〜4月、3期が2021年10月〜2022年1月にかけて放送された。
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