「オールガールズクラシック・Ｇ１」（２６日、松戸）

今年最初のガールズケイリンＧ１の最終日に、ＲＯＫＵＳＡＮ ＡＮＧＥＬ（旧バーレスク東京）、ＳＵＰＥＲ ＳＰＡＲＫ ＴＯＫＹＯ（ともに東京都港区）から選抜された７人が７、１１Ｒ発売中に場内ステージで「バーレスク東京ステージショー」を行った。

１ステージは１５分ほどだが、それぞれの店で行うショーと同じ内容で、普段から通っている常連たちだけでなく、大人の競輪ファンも多く駆けつけ、全ての観客が手拍子で彼女たちのショータイムを楽しく鑑賞していた。

ガールズケイリンの車番色と同じ色の衣装をまとった７人。らんかは白、なちゃんは黒、レチは赤、りあんは青、りんは黄、じゅんなは緑、ゆいはオレンジ（りあん、じゅんなはＳＵＰＥＲ ＳＰＡＲＫ ＴＯＫＹＯ。それ以外はＲＯＫＵＳＡＮ ＡＮＧＥＬ）を着用してショータームに臨んでいた。

ステージの合間にデイリースポーツの取材に応じ、らんかは「（店の）常連さんもいらっしゃったし、松戸の方々がみんなノリがいいですね」とかなり盛り上がったことを明かした。りあんは松戸が地元とのこと。「保育園から高校まで北松戸でした」と慣れ親しんだ土地でのショーに感慨深げだった。

らんかは５月に開催されるＧ１・日本選手権競輪（同１〜６日・平塚）に来場予定。「ＷＩＮＴＩＣＫＥＴさんの番組で現地に行きます。平塚にも来てね」と笑顔。最後に７人は「（それぞれの所属店にも）来てくださいね」とＰＲしていた。