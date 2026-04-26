「犬はカワイイし景色は最高」「尾根の際をスタスタ歩いていてさすがベテラン登山犬」と絶賛されているのは、飼い主さんたちと一緒に山登りをするわんちゃんの光景。断崖の山をスタスタと登っていくわんちゃんの手慣れた様子に、驚きの声が続々と寄せられることに。頂上で見せた狩猟犬の風格がかっこいいと話題です。

【動画：山登りを『2匹の柴犬』と一緒にした結果→頂上に立った瞬間…『本能が目覚めてしまう光景』】

家族と一緒に2000ｍ超えの登山コースに挑戦！

YouTubeチャンネル『 Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬』に投稿されたのは、家族と一緒に登山を楽しむわんちゃんたちの光景。ある日、家族と一緒に登山にやってきた柴犬のナラちゃんとソラくん。ふたりが今回登ることになったのはカナダにある2450ｍの登山コースです。

険しい山道ですが、ナラちゃんとソラくんはこれまでにも登山に挑戦してきたベテラン登山犬。入り口の砂利道も、岩がむき出しになった急な坂道もスイスイと登っていきます。

登山中も昨年みんなで登った隣の山を眺めて余裕たっぷりだったといいます。

道の途中で他の登山者さんとご挨拶

そうして休憩を挟みながら、順調に山道を登っていく家族たち。

すると、道の途中で飼い主さんに声をかけてくる人が。その登山者さんは秋田犬と暮らしているそうで、日本犬のナラちゃんとソラくんを見かけて声をかけてくれたのだとか。よく見てみると、登山者さんの足にはナラちゃんとソラくんにも似たわんちゃんのタトゥーがあったそう。その姿からは、登山者さんが愛犬のことをとても大切にしていることが伝わってきます。

そんな心温まる出会いを経て、ナラちゃんとソラくんは山頂を目指してさらに進んでいくのでした。

頂上に到着すると、ナラちゃんが…

たくさん歩いて見晴らしの良い場所に辿り着いた家族たち。そうしてさらに進んで行くと…とうとうナラちゃんとソラくんは頂上に到着！そこには、町を一望できる絶景が広がっていました。

そんな素晴らしい景色を眺めていたところ、飼い主さんはナラちゃんが向かいの山をジッと見つめていることに気づいたそう。ヤギなどの動物でも見えたのでしょうか？安心できるおうちでのびのびとした暮らしをしていても、ナラちゃんの狩猟本能は衰え知らずのようです。

帰り道ではハントをするような仕草を見せたり、雪の上を駆け回ったりと、まだまだ元気いっぱいの様子のナラちゃんとソラくん。そんな登山を満喫するふたりの姿に、こちらまで楽しい気持ちが伝染してきます。

こちらの投稿には、「狩りの目してるけど足もとは内股なのかわいい」「大自然に柴犬、最高ですね！」「ふたりとも登山慣れててすごいです」と絶賛の声が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『 Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬』では、そんなカナダの暮らしを楽しむナラちゃんとソラくん、そして家族たちの日常風景が綴られていますよ。

ナラちゃん、ソラくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「 Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。