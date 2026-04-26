大相撲の春巡業は２６日、埼玉・入間市民体育館で行われ、２９日間で２７箇所を巡る全日程を終了した。新任の高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「どこに行ってもお客さんがいっぱい入ってくださって、すごくありがたい。力士もファンサービスも立派にやってくれて、お客さんにも喜んでもらえたかと思います」と総括した。

高田川巡業部長は今巡業で目立った力士を聞かれ、幕内・宇良（木瀬）を挙げた。「宇良は（申し合い稽古を）一日も休まずコンスタントにやって、立派ですね。力士はプロですから。やった分は自分に返ってくる。稽古は裏切りませんから」と、精力的に汗を流した３３歳を称賛した。

また、今巡業は横綱・大の里、大関・安青錦ら負傷による休場者が相次いだことを受け、１５日の茨城・鹿嶋市での巡業から幕内選抜トーナメント戦を導入した。「巡業部の中で人数が減ってきた時に、十両力士を補充するのではなく、こういうやり方もあると聞いて、ちょっとやってみようと。やっぱりトーナメントをやると盛り上がってくれている。こういうやり方もあるんだなと、勉強になった」と手応えを示した。