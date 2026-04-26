歌手のアグネス・チャン（７０）が近影とともに、姉の誕生日を祝福した。

アグネスは２５日に自身のインスタグラムで「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました」と報告。「いつも応援してくれて、励ましてくれる姉です。お誕生日おめでとう！これからも元気で思い切って楽しい日々を過ごしてくださいね。そしてもっともっとたくさんお誕生日を一緒にお祝いしたいです。お互いに健康長寿で、孫たちの成長を見守っていけますように」と思いをつづり、そっくりな姉との２ショットをアップ。

「大好きな姉がいつまでも美しく、元気でいてください！！ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｄｅａｒ Ｓｉｓ」と呼びかけ、フォロワーから「お顔がそっくりですね！ お美しい」「お姉様も美人」「若々しくて素敵」「え〜っ そっくり お二人ともキレイですね」と驚きの声が上がった。

香港出身のアグネスは１９７２年「ひなげしの花」で日本デビュー。８６年に当時マネジャーだった金子力さんと結婚。８６年に長男、８９年に次男、９６年に三男を出産した。息子３人全員が米名門・スタンフォード大学を卒業。自身も同大学の博士号を持っている。

２３年にはテレビ番組で老人ホーム入居を検討していると語ったアグネスだが、２６日の投稿では「今日も姉と昼ごはん食べます。着替えて迎えに来るのを待っています。姉って、本当にありがたい存在ですね 感謝です」とミニワンピ姿をアップし、７０歳とは思えない姿を見せた。