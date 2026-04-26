今春、調教師に転身した和田竜二元騎手の引退式が４月２６日、全レース終了後に京都競馬場のウィナーズサークルで行われた。恩師・岩元市三元調教師、武豊騎手、競馬学校「花の１２期生」の同期・古川吉洋騎手、常石勝義元騎手らが花束を贈呈。騎手仲間、関係者をはじめ、会場に詰めかけた大勢のファンからも温かい拍手が送られた。１月１１日の京都１Ｒの落馬負傷により、騎手免許の有効期限である２月２８日までに騎手として復帰することはかなわなかったが、笑顔でジョッキー人生に区切りをつけた。

和田竜元騎手は１９９６年にデビュー。１年目のステイヤーズＳ（サージュウェルズ）で重賞初制覇を飾ると、１９９９年に師匠の岩元師が管理したテイエムオペラオーで皐月賞を制し、Ｇ１初勝利を挙げた。その後、盟友・オペラオーとのコンビで史上初の天皇賞３連覇（２０００年春秋、０１年春）を達成。２０００年には当時の古馬中長距離Ｇ１（天皇賞・春、宝塚記念、天皇賞・秋、ジャパンＣ、有馬記念）を完全制覇した。３０年間の騎手生活でＪＲＡ通算２２１７６戦１５３４勝。Ｇ１・８勝を含む重賞５０勝を積み重ねた。

岩元市三元調教師（和田竜元騎手の師匠）「競馬ファンが盛り上げてくれて、ありがたいですね。ファンが喜ぶ、馬券に絡む馬をつくってほしい。調教師は大変。ものを言わない馬の面倒を見ないといけないからね」