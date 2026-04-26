『鬼レンチャン』ガリットチュウ福島を秒殺 元力士、衝撃の強さ「毎時間、ずっとこれを考えていました」【アームレスリング中量級】
フジテレビは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送。90キロ未満の中量級で熱戦が繰り広げられた。（以下、ネタバレあり）
【写真】衝撃の強さもポーカーフェイス…ガリットチュウ福島を秒殺した元力士・谷川親方【アームレスリング中量級】
清原博、高橋ヒロム、谷川親方（谷川英樹＝元関脇・北勝力）、辻本達規（BOYS AND MEN）、ノリ（パピヨン）、福島善成（ガリットチュウ）、真栄田賢（スリムクラブ）、ワタリ119という8人で行われた中量級。
柔術で世界一となり、この腕相撲でも無差別級で準優勝と強さを見せている福島は、1回戦で現役プロレスラーの高橋ヒロムを撃破し、勢いそのままに決勝へ。対するは“角界最強アームレスラー”の谷川親方。お互いの握りが合わず、レフリーズグリップ（レフリーが握りを決めるやり方）で雌雄を決することに。レディーゴーの掛け声とともに、谷川親方が福島の腕を押し倒す瞬殺で、勝ち名のりをあげた。
勝負後、悔しそうな表情を見せた福島に対し、谷川親方は表情を変えず、「オファーをもらって、大げさじゃなく、毎時間、ずっとこれを考えていました。それが実ってよかったです」とコメント。金一封をもらい、最後に笑顔を見せた。
【写真】衝撃の強さもポーカーフェイス…ガリットチュウ福島を秒殺した元力士・谷川親方【アームレスリング中量級】
清原博、高橋ヒロム、谷川親方（谷川英樹＝元関脇・北勝力）、辻本達規（BOYS AND MEN）、ノリ（パピヨン）、福島善成（ガリットチュウ）、真栄田賢（スリムクラブ）、ワタリ119という8人で行われた中量級。
勝負後、悔しそうな表情を見せた福島に対し、谷川親方は表情を変えず、「オファーをもらって、大げさじゃなく、毎時間、ずっとこれを考えていました。それが実ってよかったです」とコメント。金一封をもらい、最後に笑顔を見せた。