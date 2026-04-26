藤井サチ「ピアノを再開してから時間の使い方もゆっくりになりました」

習い事の王道といえば、ピアノ＆茶道。時代を超えて人気を保ち続けるその魅力を実際に習っている藤井サチさんに伺います。

モデルの藤井サチさんがピアノを初めて習ったのは3歳の時。

「姉の影響で私も始めたものの、一向に上達はせず（笑）。家族の前で弾くのは楽しかったけれど、中学受験を機にやめました」

その後は他の習い事をしていたが、2年ほど前にピアノを再開。久々に会った友人がピアニストになっており、レッスンをお願いしたところ快諾してくれたそう。

「スマホばかり見て過ごしていたので、脳が活性化することを始めたくて。音楽なら日常が豊かになりそうだし、0から始める楽器よりも馴染みのあるピアノのほうが気楽に楽しめる気がしたんです」

月に度、藤井さんの実家に先生が来てくれる形で練習を開始。

「久石譲さんの『Summer』と坂本龍一さんの『戦場のメリークリスマス』を延々と習ってます（笑）。難しい箇所を飛ばしたり、じっくり弾きたい部分はアレンジしてもらえたりするのが個人レッスンのいいところ。音楽に触れているだけで満足なので、目標は特に掲げずゆるく楽しんでいます」

スケジュールもフレキシブル。仕事などで忙しい時は2〜3か月ほど空くこともあるのだとか。

「長く続けるつもりなので、間が空いても気にならなくて。逆に、忙しい時こそリフレッシュ目的でレッスンを入れることも。親に予定を決められていた子供の頃と違い、そうやって自分で判断できる点が大人っていいなと感じますね。働きながら習い事を続けるには、やっぱりハードルを上げすぎないことが大切。日常に無理なく取り込めるように、頑張りすぎないことを目標にしています。とはいえ、これが独学だったら続かなかったと思うんです。先生とおしゃべりをする楽しみだとか、上手に弾けた時に褒めてもらえる喜びがあるから、間隔が空いてもまたやろうと思えるんじゃないかな」

ゆったりとしたペースながら、継続する中でさまざまな変化が。

「まず実感したのが、脳の働きの向上。右手と左手が違う動きをするせいか、練習後は頭がキレキレに。心なしか運転中の状況判断が早くなりました（笑）。聴く音楽の幅も広がって、もともとよく聴くイケイケなEDM系だけでなくジャズピアノも流すように。ゆったり過ごす機会が増え、時間の使い方も変わった気がします」

ピアノに限らず、習い事そのものが精神的にポジティブな変化をもたらしてくれるという。

「休みの日にずっと家にこもってSNSを見ていると、つい人と自分を比べたりしがち。外に出て習い事をすることで、マイナス思考から離れることができるんです。それに、仕事の場合はやりたいことだけやるわけにはいかないじゃないですか。習い事は自分が本当に好きなことができるし、バイブスが合わなければやめてもいい。人生の主導権を握れている感覚があるんですよね。自分のお金で有意義な時間を過ごすことはセルフラブに繋がると思うし、自分の心や時間、ひいては人生そのものを豊かにしてくれると思います」

自分の居場所が増えると人生はもっと豊かになる。

「“ゆるく楽しく”が私の身上なので、4時間のお稽古の半分はおしゃべりタイム（笑）。楽しいからこそ続けられるし、自分の居場所やコミュニティが増える点も習い事の魅力だと思います」（藤井さん）

Sachi’s習い事ヒストリー

多くの習い事を経験したことで、自分を知ることができたと語る藤井さん。「大人になって新しいことを始めるのはハードルが高いという方は、私のように馴染みがあるものを再開するのもおすすめ」

幼少期：新体操、水泳、公文、バレエ、ピアノ（自分の得意・不得意を知る。全部できなくてもいいことを学ぶ）

大人：茶道、ピアノ、ダンス（やりたいことだけやる）

藤井サチ

ふじい・さち 1997年3月6日生まれ、東京都出身。2011年にデビューし、雑誌『Seventeen』や『ViVi』の専属モデルとして活躍。今年1月に刊行された1stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）が好評発売中。