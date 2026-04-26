「rest on one’s laurels」の意味は？直訳してもわからない...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「得た成功に安心してそれ以上やらない」でした！

直訳すると、「月桂冠の上で休んでいる」となります。

月桂冠とは、古代ギリシャで競技の優勝者などを称えるために授けられた冠のこと。

日本語でいう「過去の成功や成果の上であぐらをかく」「過去の栄光にすがる」というイメージですよ。

「You won't climb higher on the career ladder if you rest on your laurels.」

（今の状態に満足してたらそれ以上の出世は望めないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。