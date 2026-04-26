ザ・メープルマニアの母の日限定ギフト♡甘く華やかな贈り物特集

母の日に贈るギフトは、見た目も味も心ときめくものを選びたいですよね。そんな想いにぴったりなのが、「ザ・メープルマニア」から登場した母の日限定スイーツ。人気No.1のクッキーや香り豊かなフィナンシェ、そして特別仕様のバームクーヘンまで、感謝の気持ちをやさしく包み込むラインナップが揃います。華やかなデザインとともに、大切な人へ“ありがとう”を届けてみませんか♡

母の日限定の華やかギフト

母の日だけの特別な装いで登場するのが、「【母の日限定】メープルギフト18個入」です。価格は2,920円。

メープルバタークッキー12枚とメープルフィナンシェ6個が詰め合わされた贅沢なアソートで、ブランドの魅力を一度に楽しめるのが嬉しいポイント。

クッキーはサクサク食感とバター風味のチョコレートのコクが絶妙に重なり、フィナンシェは外は香ばしく中はしっとりとした口どけ。

どちらもメープルの甘く優しい香りが広がり、ほっと心がほどけるような味わいです。見た目の華やかさと満足感を兼ね備えた、贈り物にぴったりの一箱です。

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想いを添えるカーネーションセット

「メープルバーム母の日カーネーションセット」は、1個入で価格2,700円。しっとりとした生地にキャラメリゼの香ばしさを重ねたバームクーヘンに、母の日らしいカーネーションが添えられた特別仕様です。

口に入れた瞬間に広がるメープルの甘い香りと、やさしい口どけが魅力。見た目にも温かみがあり、ギフトとしての特別感をしっかり演出してくれます。

お花とスイーツを一緒に贈れるので、シンプルながらも気持ちが伝わる一品です。

定番人気も母の日におすすめ

「メープルバタークッキー18枚入」は2,376円。ブランドを代表する人気No.1商品で、JR東日本おみやげグランプリ2023で総合グランプリを受賞した実力派です。

メープルシュガーを練り込んだクッキーに、バター風味のチョコレートをサンドした贅沢な味わいは、幅広い世代に喜ばれる定番の美味しさ。

母の日ギフトとしてはもちろん、ちょっとしたお礼や自分へのご褒美にもおすすめです。

さらに、2026年5月3日（日）23:59までの期間中は、対象商品購入でWOWポイントが2倍になるキャンペーンも実施中。

オンラインストア限定景品と交換できる楽しみもあり、よりお得にお買い物ができます。

心を届ける母の日ギフト

甘くやさしいメープルの香りに包まれたスイーツは、言葉にしきれない感謝の気持ちをそっと伝えてくれる存在。

ザ・メープルマニアの母の日限定ギフトは、見た目の華やかさと味わいの満足感を兼ね備えた特別なラインナップです。

大切な人へ贈る時間を、よりあたたかく、より思い出深いものにしてくれるはず♡今年の母の日は、心まで満たされるスイーツギフトで、日頃の「ありがとう」を届けてみてください。