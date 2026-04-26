◆パ・リーグ オリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）

オリックスは９得点しての大勝で、球団記録を更新する本拠地・京セラドーム大阪１１連勝を飾った。

カード別最多の２９勝を献上していた先発・有原は、試合前時点で対右打者の被打率が２割８分６厘。対左打者は同３割１分だった。岸田監督は、捕手の若月以外は全員左打者を並べたオーダーを考案。有原を４回途中７安打８失点で引きずり降ろすことに成功し、「打ってくれましたね。立ち上がりを攻めてくれたし、よかったと思います」と、手応えを口にした。

主力の紅林や中川、ここまで全試合に先発していた太田もベンチスタート。指揮官は「それ（被打率のデータ）もあります。休ませるところは休ませて」と、意図を説明した。

今季２度目の４連勝で２位・ソフトバンクとのゲーム差を２・５に拡大し、敵地で３連敗した新庄ハムへの「スイープ返し」も成功。岸田監督は「応援してくれる方が多いホームで取れたのはよかった。まだまだシーズンは長い。これからも一戦一戦、大事にやっていきたい」と、手綱を締めた。