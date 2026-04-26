お笑いタレントのキンタロー。が、７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」のＹＵＲＩ、歌手・ちゃんみなのモノマネを公開した。

キンタロー。は２６日、自身のインスタグラムを更新。「みなさま素敵なｓｎｄａｙ ｍｏｒｎｉｊｎｇいかがお過ごしでしょうか？」と書き出し、「昨晩は無事に『ものまね紅白歌合戦春』にて最新作 ちゃんみなさんの『ＮＧ』を歌とダンスで楽しくパフォーマンスさせて頂きました 紅白の時のご本人様がメンズに運ばれる表現をどうしてもしたかったですがガールズにキンタロー。のドッスンレベルを持つのは申し訳ないと考え、机を拝借。机で運んでもらいました良い子は真似しないように」と続けると、金髪姿で肌色と水色の衣装を着た、ちゃんみなのモノマネ姿をアップ。「そしてものまねＨＡＮＡのメンバーにもこっそりＹＵＲＩとして紛れ込むことに成功しました とにもかくにも…みなさまにお願いがあります このものまねは『ＮＧ』にしないでくだちゃいいい！！！」と「ＨＡＮＡ」のメンバー・ＹＵＲＩのモノマネ姿もアップした。

この投稿には「キンタローさんの努力と才能、最高です」「見ましたー最高に面白くて、楽しかったです いつも笑わせてくれてありがとうございます！！」「何をやっても似てるんだよなー」「もう似てるのよー」「天才すぎた」「期待を裏切りませんでした」などのコメントが寄せられている。