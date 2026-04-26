「氣志團万博2026」幕張メッセで開催決定
「氣志團万博2026」キービジュアル
『サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜』が、11月7日・8日に幕張メッセでの開催が決定した。併せて氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付（先着）がスタートした。
公演概要公演名：サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜 日時：2026年11月7日（土）、8日（日） 9時00分開場/10時30分開演会場：千葉県・幕張メッセ国際展示場4~7ホール料金：1日入場券 16000円 / 2日通し入場券 29000円青春18入場券 10000円※青春18入場券対象：小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る） 主催：オフィス男闘呼塾エンターテインメント企画：オフィス男闘呼塾エンターテインメント制作：氣志團万博2026実行委員会 / THE FOREST特別協賛：サントリー株式会社協賛：株式会社クラブハリエ / テルヤ電機株式会社協力：株式会社イープラス問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 （weekday 12時00分-18時00分） 先行情報：氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付（先着）受付期間：2026年4月26日（日）19時00分〜5月24日（日）23時59分まで【URL】https://eplus.jp/kishidanbanpaku26-fc/（PC・スマホ）
※お名前入りメモリアルチケット付き※おしゃまな記念品贈呈