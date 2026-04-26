¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï2Ãå¡¡¹á¹Á¶¥ÇÏ¤ÎG1¥ì¡¼¥¹
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¶¥ÇÏ¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥«¥Ã¥×¡Ê2000¥á¡¼¥È¥ë¼Ç8Æ¬¡¢G1¡Ë¤Ï26Æü¤Ë¹á¹Á¤Î¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡ÊC¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡Ë¤¬2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Ï5Ãå¤Ç¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ï8Ãå¡£¹á¹Á¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡ÊJ¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¾è¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Ê1200¥á¡¼¥È¥ë¼Ç8Æ¬¡¢G1¡Ë¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï2Ãå¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë¡Ê1600¥á¡¼¥È¥ë¼Ç14Æ¬¡¢G1¡Ë¤Ï¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤¬12Ãå¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï13Ãå¤À¤Ã¤¿¡£