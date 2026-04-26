RIZINガールの花乃衣美優（26）が26日までにインスタグラムを更新。事務所退所を報告した。

花乃衣は「お知らせ ⁡所属しておりました事務所を少し前に退所させて頂きました」と報告し、自身の近影を添えた。

続けて「約4年間お世話になった事務所ですが、レースアンバサダー(レースクイーン)も卒業したので、これからも色んな事に挑戦できるように頑張ります。いつも応援して下さってる皆様、これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

花乃衣は大阪府出身。大学在学中にモデル活動を開始。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。