初代表でU17アジア杯に大抜擢! 対人&フィードが武器の東海大静岡翔洋DF岩下雄飛「楽しむことをモチベーションに」
[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]
世界最高のセンターバックとして名高いフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)を目標に掲げるDFが、静岡の高体連から“09ジャパン”に食い込んだ。2009年早生まれの東海大翔洋高DF岩下雄飛(3年)は、負傷者に代わる追加招集でAFC U17アジア杯(5月5日開幕)に臨むU-17日本代表に初選出。静岡県を背負って出場した国民体育大会やSBSカップでの活躍が評価され、U-17W杯予選の舞台に立つチャンスを掴んだ。
事前キャンプ地のエジプトへの出発を控え、3日間にわたる国内合宿の最終日。国際武道大とのトレーニングマッチに3バックの一角で先発した岩下は大学生を相手に自身の持ち味をぶつけ続けた。
登録178cmという身長以上に力強い対人守備では年上の相手にも引けを取らず、攻撃でも得意のロングフィードを連発。俊敏な1トップのFW齋藤翔(横浜FCユース)の背後に精度の高いボールを送り込み、ビッグチャンスに繋げる場面もあった。「そこは得意なので奥から探すところを意識して結構やれていたのかなと思う」。初招集のため連係面は発展途上だが、ベンチからの指示を聞きながら細かいポジショニングを修正するなど、実り多きトレーニングマッチとなった。
「入ったばかりなのでまだまだ戦術面は曖昧だけど、前半で修正して、後半はいい感じでできたと思う。(戦術面はベンチから)言われたことにプラスして自分の考えも含めてしっかりやっていきたい」
世代別代表は初の経験だが、周囲とは国内合宿を通じて仲を深めてきた様子。「最初は全然名前も知らなくて喋れなかったけど、今ではみんな話せるようになって、ピッチ外でも関わって一緒に部屋で話したり、試合の中でもしっかり話し合ってコミュニケーションを取りながらやれている」。後半には本職の少ない右ウイングバックでもテストされており、ポリバレントな働きで厳しいアジアの戦いで戦力になることが期待されている。
海外遠征は高校での韓国遠征に続いて2度目の経験。どれだけ通用するかは未知数だが、対人を強みとする岩下にとってはやりがいのある環境だ。「SBS杯でも海外の選手と試合をしたけど、日本の選手とは違ったので楽しむことをモチベーションにしてやっている。対人は得意なのでしっかりやっていこうと思っています」。小中学生の頃から目標とするのはファン・ダイク。本家同様に屈強な選手を抑え込むことで、自身の価値を高めていく構えだ。
AFC U17アジア杯はグループリーグを突破すれば秋のU-17W杯の出場が決まる大会。「自信を持ってしっかりプレーしてアピールしないとW杯には呼ばれないので、しっかりアピールして呼ばれるように頑張りたい」。早生まれの最年長としても、頼れる守備者としても、「しっかり自分がリーダーシップを取ることを意識してやっていきたい」という決意を持ってサウジアラビアでの大舞台に挑む。
(取材・文 竹内達也)
世界最高のセンターバックとして名高いフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)を目標に掲げるDFが、静岡の高体連から“09ジャパン”に食い込んだ。2009年早生まれの東海大翔洋高DF岩下雄飛(3年)は、負傷者に代わる追加招集でAFC U17アジア杯(5月5日開幕)に臨むU-17日本代表に初選出。静岡県を背負って出場した国民体育大会やSBSカップでの活躍が評価され、U-17W杯予選の舞台に立つチャンスを掴んだ。
登録178cmという身長以上に力強い対人守備では年上の相手にも引けを取らず、攻撃でも得意のロングフィードを連発。俊敏な1トップのFW齋藤翔(横浜FCユース)の背後に精度の高いボールを送り込み、ビッグチャンスに繋げる場面もあった。「そこは得意なので奥から探すところを意識して結構やれていたのかなと思う」。初招集のため連係面は発展途上だが、ベンチからの指示を聞きながら細かいポジショニングを修正するなど、実り多きトレーニングマッチとなった。
「入ったばかりなのでまだまだ戦術面は曖昧だけど、前半で修正して、後半はいい感じでできたと思う。(戦術面はベンチから)言われたことにプラスして自分の考えも含めてしっかりやっていきたい」
世代別代表は初の経験だが、周囲とは国内合宿を通じて仲を深めてきた様子。「最初は全然名前も知らなくて喋れなかったけど、今ではみんな話せるようになって、ピッチ外でも関わって一緒に部屋で話したり、試合の中でもしっかり話し合ってコミュニケーションを取りながらやれている」。後半には本職の少ない右ウイングバックでもテストされており、ポリバレントな働きで厳しいアジアの戦いで戦力になることが期待されている。
海外遠征は高校での韓国遠征に続いて2度目の経験。どれだけ通用するかは未知数だが、対人を強みとする岩下にとってはやりがいのある環境だ。「SBS杯でも海外の選手と試合をしたけど、日本の選手とは違ったので楽しむことをモチベーションにしてやっている。対人は得意なのでしっかりやっていこうと思っています」。小中学生の頃から目標とするのはファン・ダイク。本家同様に屈強な選手を抑え込むことで、自身の価値を高めていく構えだ。
AFC U17アジア杯はグループリーグを突破すれば秋のU-17W杯の出場が決まる大会。「自信を持ってしっかりプレーしてアピールしないとW杯には呼ばれないので、しっかりアピールして呼ばれるように頑張りたい」。早生まれの最年長としても、頼れる守備者としても、「しっかり自分がリーダーシップを取ることを意識してやっていきたい」という決意を持ってサウジアラビアでの大舞台に挑む。
(取材・文 竹内達也)