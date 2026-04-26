【テニス速報】 マドリード・オープン 第6日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs バレンティン バチェロット / ロマン アルネオド
マドリード・オープン
大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日
開催地：スペイン マドリード
コート：クレー（赤土）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 1 - 2 [バレンティン バチェロット / ロマン アルネオド]
マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス1回戦で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスとバレンティン バチェロット / ロマン アルネオドが対戦した。
第1セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-2で先取。第2セットはバレンティン バチェロット / ロマン アルネオドが6-1で奪い返すと、第3セットもバレンティン バチェロット / ロマン アルネオドが10-6で制し、バレンティン バチェロット / ロマン アルネオドがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-26 19:22:05 更新