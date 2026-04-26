■全国の27日（月）の天気

前線や低気圧の影響で、東日本や東北南部を中心に雨が降るでしょう。関東の沿岸部では、朝の通勤通学の時間帯に、激しく降る所がありそうです。西日本では、雨は朝にはやんで、広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強まりますので、日傘などで対策をして下さい。北海道も晴れそうです。最低気温は、関東や北陸、北日本で26日より高く、冷え込みは緩むでしょう。一方、日中は、東日本や東北で26日より大幅に低く、ヒンヤリしそうです。昼間も上着が必要でしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　 　9℃（＋2　5月中旬）
仙台　　　12℃（＋5　5月中旬）
新潟　　　13℃（＋5　5月中旬）
東京都心　13℃（＋3　5月上旬）
名古屋　　14℃（±0　5月上旬）
大阪　　　14℃（-1　5月上旬）
広島　　　15℃（＋2　5月中旬）
高知　　　16℃（＋1　5月下旬）
福岡　　　15℃（-1　5月上旬）
鹿児島　　17℃（-1　5月中旬）
那覇　　　19℃（±0　4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　21℃（＋1　6月上旬）
仙台　　　15℃（-4　4月中旬）
新潟　　　16℃（-7　4月中旬）
東京都心　17℃（-5　4月上旬）
名古屋　　22℃（-1　平年並み）
大阪　　　23℃（-1　5月上旬）
広島　　　24℃（＋5　5月中旬）
高知　　　25℃（＋6　5月中旬）
福岡　　　23℃（＋4　5月上旬）
鹿児島　　24℃（＋1　5月上旬）
那覇　　　24℃（＋1　4月中旬）

■全国の週間予報

この先も、天気は周期的に変わるでしょう。28日は、北日本や北陸で雨が降りますが、そのほかの地域は晴れて、汗ばむ陽気になりそうです。29日は、九州や沖縄で雨が降り、30日は西日本や東日本で雨となりそうです。5月1日は、西日本で晴れ間が出て、2日、3日は、広く行楽日和になるでしょう。