■全国の27日（月）の天気

前線や低気圧の影響で、東日本や東北南部を中心に雨が降るでしょう。関東の沿岸部では、朝の通勤通学の時間帯に、激しく降る所がありそうです。西日本では、雨は朝にはやんで、広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強まりますので、日傘などで対策をして下さい。北海道も晴れそうです。最低気温は、関東や北陸、北日本で26日より高く、冷え込みは緩むでしょう。一方、日中は、東日本や東北で26日より大幅に低く、ヒンヤリしそうです。昼間も上着が必要でしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 9℃（＋2 5月中旬）

仙台 12℃（＋5 5月中旬）

新潟 13℃（＋5 5月中旬）

東京都心 13℃（＋3 5月上旬）

名古屋 14℃（±0 5月上旬）

大阪 14℃（-1 5月上旬）

広島 15℃（＋2 5月中旬）

高知 16℃（＋1 5月下旬）

福岡 15℃（-1 5月上旬）

鹿児島 17℃（-1 5月中旬）

那覇 19℃（±0 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 21℃（＋1 6月上旬）

仙台 15℃（-4 4月中旬）

新潟 16℃（-7 4月中旬）

東京都心 17℃（-5 4月上旬）

名古屋 22℃（-1 平年並み）

大阪 23℃（-1 5月上旬）

広島 24℃（＋5 5月中旬）

高知 25℃（＋6 5月中旬）

福岡 23℃（＋4 5月上旬）

鹿児島 24℃（＋1 5月上旬）

那覇 24℃（＋1 4月中旬）

■全国の週間予報

この先も、天気は周期的に変わるでしょう。28日は、北日本や北陸で雨が降りますが、そのほかの地域は晴れて、汗ばむ陽気になりそうです。29日は、九州や沖縄で雨が降り、30日は西日本や東日本で雨となりそうです。5月1日は、西日本で晴れ間が出て、2日、3日は、広く行楽日和になるでしょう。