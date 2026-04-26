本拠地ガーディアンズ戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地ガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、3打数2安打2打点1四球で5-3の勝利に貢献した。4回には2戦連発の5号ソロ。ジョン・シュナイダー監督も大絶賛した。

0-1で迎えた4回先頭の打席だった。岡本は左腕カンティーヨの91.6マイル（約147.4キロ）のフォーシームをセンターへ弾き返した。飛距離425フィート（約129.5メートル）、打球速度108.9マイル（約175.3キロ）の特大の5号。開幕から約1か月が経とうとする中、チームの本塁打数トップに立っている。

MLB公式サイトはシュナイダー監督のコメントを紹介。「彼は必ず打つ。彼がここにいる間はずっとそう言い続けるつもりだ」と絶賛。続けて「なぜなら彼には凄まじい才能があるからだ」とした。「彼は自分がどう攻められているかを理解してきていると思う。（フライトデッキまで）高く上がる打球はあまり見かけない。彼はとてつもないパワーを持っている」と飛距離に驚きを隠せない様子だった。



（THE ANSWER編集部）