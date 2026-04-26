ワンコが「撫でて」としつこくアピールしてくるので、お姉ちゃんが空中を撫でる『エアーなでなで』をしてみたら…？ワンコのナイスなリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で184万回を超えて表示され、2.9万件のいいねが寄せられています。

【動画：『お姉ちゃん、撫でて』とお願いする犬→試しに『エアーなでなで』をした結果…予想外の展開で見せた『困惑顔』】

ワンコをエアーなでなでしたら…

Xアカウント「Banana_corgi7」に投稿されたのは、お姉ちゃんと愛犬「あんず」ちゃんの愉快なやり取りです。この日、あんずちゃんはお姉ちゃんと一緒に寝転がり、ピタッとくっついて甘えながらのんびり過ごしていたそう。

途中であんずちゃんはもっと甘えたくなったようで、お姉ちゃんをお手々でホリホリして「撫でて！」とアピールしたとか。そしてお姉ちゃんが撫でてあげると、満足そうなお顔に。

しばらくしてお姉ちゃんが撫でるのをやめると、あんずちゃんは再び「撫でて」とアピールを開始。今度は試しに実際にあんずちゃんには触れないで、頭の少し上をエアーなでなでしてみたら…？

可愛い反応にキュン！

あんずちゃんはお姉ちゃんの予想外の行動に困惑して、「え…？」とフリーズしてしまったそう！そして「今の何？」と問うようにお姉ちゃんをじーっと見つめていたかと思うと、諦めずに「撫でてってば～」とホリホリ…。

想像以上の困惑っぷりも、それでもなでなでを要求し続けるところも可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。もちろんお姉ちゃんもあんずちゃんの愛らしい反応にメロメロになり、その後はたっぷりなでなでしてあげたそうですよ。

この投稿には「フリーズしちゃうの可愛い」「？？？って顔が最高」「甘えん坊さん」「微笑ましい」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「Banana_corgi7」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。