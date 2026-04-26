ワンコが荷物の前で「ちょうだい！」とアピールし始めたので、そばに行ってみたら…？ワンコが何を欲しがっていたのかを知って、思わず笑ってしまう人が続出。投稿は記事執筆時点で84万1000回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「今となってはレア」「こんなにお願いされたらあげちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：犬が一生懸命『お願いのポーズ』をするので、何かと思って近づいたら…『まさかの光景』】

お願いポーズをするワンコ

TikTokアカウント「poponchu1112」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポポ」ちゃんの可愛くて面白い行動です。この日ポポちゃんのお家には、離れて暮らしているご家族が泊まりにきていました。なぜかポポちゃんがご家族の荷物の近くにいるので様子を見ていたら、「あう～あう～」と何かを訴えるように鳴き始めたそう。

さらに両手を揃えて上下に振り、「ちょうだい！ちょうだい！」とお願いポーズを開始。一生懸命な姿にキュンとしますが、一体何を欲しがっているのでしょう？

まさかの理由が愛おしすぎる

飼い主さんが「何がそんなに欲しいの？」とそばに行ってみたら、ポポちゃんはもっと荷物に近づいて「これが欲しいの」とアピールしたそう。そこにあったのは、なんとNTTドコモのマスコットキャラクター『ドコモダケ』のストラップだったとか！

まさかドコモダケのために、これほど必死になっていたとは…。ポポちゃんの行動の愛おしすぎる理由を知って、飼い主さんは思わず笑ってしまったのでした。そして飼い主さんが笑っている間もポポちゃんはおねだりを続け、最終的にはドコモダケをもらえたそうですよ。

この投稿には「ドコモダケが欲しいの可愛すぎるｗ」「勝手に取らないのえらすぎる」「アンパンマンのチーズみたいな鳴き声ｗ」「ドコモダケ最大のモテ期到来」「うちにいっぱいあるから全部あげるよ」といったコメントが寄せられています。

感情豊かなところが魅力的

ポポちゃんは感情豊かなところが魅力的で、トリミング中に飼い主さんがお迎えに来たことに気づくと、ニコッと笑顔を見せてくれるそうです。またしっぽをブンブン振りながら眠っていて、楽しい夢を見ていることが分かりやすい時もあるとか。

これからもポポちゃんの嬉しそうな姿や楽しそうな姿は、たくさんの人に癒しを届けてくれることでしょう。

ポポちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「poponchu1112」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「poponchu1112」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。