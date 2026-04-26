2026年4月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
消極的になりがち。華やかな服装で気分を盛り上げよう。
苦労こそ幸運を呼ぶカギ。苦しくても最後まで頑張ろう。
人に対して心を開けない日。相手に対する信頼が不足気味に……。
情報のひとり占めは反感を買いそう。皆と分かち合って。
考え過ぎると迷うばかり。インスピレーションに従って。
運気は下り坂。やりたいことは早めに手をつけると◎。
おいしい話は最初から疑って。信用し過ぎると思わぬ結果に……。
充実の日。共通の趣味を持つ友人とよいライバル関係に。
楽観的な発想を心掛けると吉。成功を信じてみて。
どんなことも合理的に考えると、問題もなく片付いていくはず。
自分の意見を聞いてもらえそう。ただし1歩引いた姿勢が大事。
心が伸びやかに。やりたいことに真正面から取り組むと◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
消極的になりがち。華やかな服装で気分を盛り上げよう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
苦労こそ幸運を呼ぶカギ。苦しくても最後まで頑張ろう。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人に対して心を開けない日。相手に対する信頼が不足気味に……。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
情報のひとり占めは反感を買いそう。皆と分かち合って。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
考え過ぎると迷うばかり。インスピレーションに従って。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気は下り坂。やりたいことは早めに手をつけると◎。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
おいしい話は最初から疑って。信用し過ぎると思わぬ結果に……。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
充実の日。共通の趣味を持つ友人とよいライバル関係に。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
楽観的な発想を心掛けると吉。成功を信じてみて。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
どんなことも合理的に考えると、問題もなく片付いていくはず。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分の意見を聞いてもらえそう。ただし1歩引いた姿勢が大事。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心が伸びやかに。やりたいことに真正面から取り組むと◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)