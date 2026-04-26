「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

広島は競り負け、今季４度目の完封負けを喫した。この日の黒星で、引き分けを挟み４度目の３連敗。借金は今季最多の７に膨らみ、最下位・中日とのゲーム差は、１・５に縮まった。

打線は、大竹の前に得点圏に走者を置いた場面は、七回の一度のみ。緩急をつかった投球に翻弄（ほんろう）された。佐々木、坂倉らをスタメンから外し、２番に辰見を起用し、５番に菊池、６番に大盛を並べたものの、得点を奪うことはできなかった。

先発した栗林は、一発に泣き、今季初黒星を喫した。０−０の四回、佐藤輝に右越えソロを被弾した。それでも丁寧な投球で、７回２安打１失点にまとめる投球は、さすがだった。

試合後の新井監督の一問一答は下記の通り。

◇ ◇

−栗林について。

「きょうもナイスピッチングだったと思います」

−一発で決まってしまった。

「でも、あそこは、高さはボールだったので。高めのボール球を、甲子園であそこまで運ばれたら。これはもう相手が上だったと思うしかない。ボール球だったので。ナイスピッチングでした」

−中盤から、さらに良くなった。

「そうだね。リズムもだんだん良くなって、いいピッチングだと思います」

−打線では、スタメンから佐々木を外した。

「状態というかは。内容自体は上がってきているので。状態というよりは、相手が大竹というところで、いろいろ組み替えて使いたいなと」

−辰見の起用も対大竹の対策で。

「そうだね」

−代走の切り札がいなくなることも覚悟の上。

「もちろん、もちろん。きょうは塁に出ることがなかったけど、塁に出たら相手も警戒するし。打撃・走塁でプレッシャーもかけられるし」

−大竹は毎回少しずつ変えてきているか。

「やっぱりずっとやられているので。何か変化をというところで、きょうは辰見を。ファームの試合で、４本ヒットを打っているし、彼の足は相手は嫌だと思うので」

−苦しい状況だが、我慢して打線の復調を待つ。

「そうだね。少しずつではあるけど、底は抜けてきていると思うので。各打者を見ても少しずつ状態がね、小園にしても坂倉にしても、だんだん。底は抜けていると思うので、辛抱強くいくしかないですね」