アイドルグループ・SKE48の篠原京香さんが、30日発売のBUBKA6月号セブンネット版表紙（白夜書房）に登場。自身初となるソログラビアを披露しました。



【写真】透明感抜群な篠原京香さん

巻中に掲載されたグラビアでは、表紙にも採用された爽やかな青ストライプのビキニに加え、透け感のあるトップスと合わせたチューブトップ水着を披露。さらに、ストリートライクな衣装にも身を包み多彩な表情を見せています。



インタビューでは、大好きだという日本語ラップについて語ったほか、自身が初センターを務めた楽曲への思いやライブ活動での忘れられないエピソードを明かすなど、自身の現在地を語っています。



BUBKA6月号通常版では表紙をコスプレイヤーのえなこさんが務めるほか、元NMB48の和田海佑さんの水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美さん×丸山ひなたさん、向井地美音さん×近藤沙樹さんの対談、私立恵比寿中学の桜木心菜さん×ukkaの芹澤もあさんの対談が掲載。そのほか由良ゆらさん、麻倉瑞季さん、東かなめさんによる水着グラビアなど、多彩な企画が収録されています。



篠原さんは自身のX（@kyoka_shinohara）に「お待たせしました 初のソログラビアです セブンネット限定版の表紙！！ 嬉しすぎー！ゲットしてね」とコメントしています。



【篠原京香さんプロフィル】

生年月日2004年6月3日 兵庫県出身 血液型A型 身長155 cm 愛称はきょっぴー SKEには11期生として2022年3月3日加入