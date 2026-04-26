＜私たちの働き方改革＞「私はサイテーな母親」正社員ママの苦悩する姿を見て…決意！【第3話まんが】
私はツグミ。時短勤務の契約社員として、毎日のタイムアタックに追われている私。正社員登用を目指して資格の勉強をしたいのですが、育児と家事で精根尽き果てる日々です。優秀な先輩ですら「小1の壁」に苦しむ姿を見て、将来への不安は募るばかり……。夫ナオトが休職した経験から、私が家計を支えなければという気持ちはあるのですが、現実は過酷です。現状にしがみつくのが精一杯で、開けない参考書を前に焦燥感だけが膨らんでいます。
連日の寝不足と、いつ保育園から呼び出しがくるかわからない緊張感。私はまるで薄氷の上を歩くような心地で毎日働いています。
ある日、会社の給湯室のコーヒーマシンの前で立ち尽くすユウコさんの背中を見つけました。少し2人で話すことに。
ユウコさんは、ぽつりぽつりと話してくれました。ユウコさんもまた、仕事と家庭の兼ね合いで悩んでいたのです。完璧だと思っていたユウコさんの口から漏れた、生々しい絶望。私は衝撃を受けました。自分が「いつかあんな風に」と願っていた正社員ママのゴールがこんなにも苦しい場所だったとは。
憧れの存在だったユウコさんから、仕事と家庭の板挟みで限界だという本音を聞かされました。
完璧にみえた正社員ママの絶望に衝撃を受けましたが、同時に「後々もっと大変ならば」と自分の決断を下すことができました。私には逃げ場がありません。
学歴も財力もない私が今頑張らなければ、逃したチャンスの大きさを悔やむのは明白でしょう。
名前のない家事に溺れようとも、私はこの場所で戦いながら、自らの手で正解を掴み取ると決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
連日の寝不足と、いつ保育園から呼び出しがくるかわからない緊張感。私はまるで薄氷の上を歩くような心地で毎日働いています。
ある日、会社の給湯室のコーヒーマシンの前で立ち尽くすユウコさんの背中を見つけました。少し2人で話すことに。
ユウコさんは、ぽつりぽつりと話してくれました。ユウコさんもまた、仕事と家庭の兼ね合いで悩んでいたのです。完璧だと思っていたユウコさんの口から漏れた、生々しい絶望。私は衝撃を受けました。自分が「いつかあんな風に」と願っていた正社員ママのゴールがこんなにも苦しい場所だったとは。
憧れの存在だったユウコさんから、仕事と家庭の板挟みで限界だという本音を聞かされました。
完璧にみえた正社員ママの絶望に衝撃を受けましたが、同時に「後々もっと大変ならば」と自分の決断を下すことができました。私には逃げ場がありません。
学歴も財力もない私が今頑張らなければ、逃したチャンスの大きさを悔やむのは明白でしょう。
名前のない家事に溺れようとも、私はこの場所で戦いながら、自らの手で正解を掴み取ると決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙