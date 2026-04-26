【ノンデリ義父！】女といえば「スイーツ」「ジュエリー」なぜ断られた！？＜第13話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第13話 女の子は難しい【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さんも、決して悪い人ではないのでしょう。リサさんと仲良くなろうと思ってくれる気持ちに嘘はないし、リサさんを無駄に傷つけるような行動はしていません。ただその頑張る方向が間違ってしまっているのです。間違って、さらに空回りをしているだけなんです。そろそろ誰か、お義父さんに猛烈かつ的確な突っ込みをしてくれる人が現れてくれることを願いましょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第13話 女の子は難しい【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さんも、決して悪い人ではないのでしょう。リサさんと仲良くなろうと思ってくれる気持ちに嘘はないし、リサさんを無駄に傷つけるような行動はしていません。ただその頑張る方向が間違ってしまっているのです。間違って、さらに空回りをしているだけなんです。そろそろ誰か、お義父さんに猛烈かつ的確な突っ込みをしてくれる人が現れてくれることを願いましょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙