金子駆大は今季2度目のトップ20入り ウィースバーガーが5年ぶりV
＜ボルボ中国オープン 最終日◇26日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞DPワールド（欧州男子）ツアーの最終ラウンドが終了した。
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昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は3バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル7アンダー・19位タイで今季2度目のトップ20入りとなった。星野陸也はトータル3アンダー・43位タイ。桂川有人はトータル2アンダー・45位タイで4日間を終えた。優勝はトータル19アンダーまで伸ばしたベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）。5年ぶりのツアー通算9勝目を果たした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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