角銅真実が音楽を手がけるTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』オリジナルサウンドトラック「ほろろ逍遥」発売決定！

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2026年4月9日に放送開始したTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』は小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、プロのバイヤー達からの熱い支持を受けた同タイトルの漫画を原作としており、中学一年生の鴻田新（こうだ あらた）とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいく様を描いた異色のホームコメディーアニメだ。

そんなアニメの中で異彩を放つ、どこか不思議で懐かしく、それでいてエッジの効いた劇伴の数々を一枚にまとめたオリジナルサウンドトラックアルバムが6月24日に発売される。音楽を手がけたのは角銅真実。音楽家・打楽器奏者としてマルチな活動を見せている彼女がリリースする自身初のTVアニメのサントラ盤だ。豊かな才能とアバンギャルドな発想から生み出されるそのサウンドは大胆かつ天衣無縫で、マリンバをはじめとする打楽器の数々やピアノ、フルートなど様々な楽器を一人で奏でながら、クラシック、アンビエント、フォルクローレ、ジャズ、現代音楽など、様々なジャンルの垣根を軽々と飛び越えた全40曲の収録曲からは、彼女の異能ぶりが存分に伝わってくる。

先に配信された同アニメのエンディングテーマであり、角銅真実が歌う「ほろろ逍遥」も収録したこのアルバムは、アニメのオリジナルサウンドトラックとしてはもちろん、幅広く豊かな音楽性を持つ角銅真実という音楽家のカタログとしても堪能できる一枚だ。

●配信情報

デジタルシングル

配信リンクはこちら

https://lnk.to/KakudoManami_Hororo_Shoyo

●リリース情報

TVアニメ「クジマ歌えば家ほろろ」オリジナルサウンドトラック

6月24日発売

価格：￥3,300（税込）

品番：VTCL-60655

＜収録曲＞

01.クジマのク

02.当たるも八卦当たらぬも八卦

03.クジマワルツ

04.リビングで踊る

05.рецепт(レシピ)

06.いつかするドライブ

07.待てば海路の日和あり

08.クジマの川流れ

09.日常生活

10.雨後の筍

11.冬休みの学校

12.短気は損気

13.クジマのいる日常

14.夜想曲

15.住めば都

16.朝

17.遊びにいくところ

18.クジマと真琴

19.真琴とクジマ

20.火のないところに煙は立たぬ

21.売り言葉に買い言葉

22.目から遠くなると心に近くなる

23.セレナーデ

24.新

25.窮すれば通ず

26.案ずるより産むが易し

27.ロシアに帰りたい

28.嬉しい出来事

29.入日よければ明日天気

30.心配事

31.英のテーマ

32.悲しみは海ではないからすっかり飲み干せる

33.出会いは別れの始まり

34.鬼が出るか蛇が出るか

35.犬も歩けば棒に当たる

36.おだやかな時間

37.クジマと新

38.2人の帰り道

39.魚と水

40.エンディングテーマ ほろろ逍遥

チェーン・オリジナル特典

楽天ブックス：ブロマイド（アーティスト写真使用）

https://books.rakuten.co.jp/?msockid=054c812ad7ca65071065971dd69764f4

※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

●作品情報

TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX：毎週木曜⽇23:30〜

MBS：毎週土曜⽇27:08〜

BS-TBS：毎週火曜⽇23:30〜

三重テレビ放送：毎週水曜⽇24:20〜

AT-X：毎週木曜⽇22:30〜（リピート放送：毎週月曜10時30分〜 / 毎週水曜16時30分〜）

放送直後より、U-NEXT / アニメ放題にて最速配信！

U-NEXT / アニメ放題：毎週木曜⽇24:00〜

各配信サービス：毎週月曜日12:00〜順次配信開始

※予告なく変更となる場合があります

＜あらすじ＞

ある日突然、家にやってきたのは、 鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。 しゃべる。歌う。鳴く。 ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。 その存在は、ただそこにいるだけで、 家族の時間を、そっと塗り替えていった。 小さな“謎”が紡いだ、 儚くもあたたかな家族の物語。

【原作】

紺野アキラ「クジマ歌えば家ほろろ」（小学館「ゲッサン」連載） 1巻〜５巻好評発売中！※完結

【STAFF】

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン: 橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正、斎藤みち代

録音調整：中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会

【CAST】

クジマ : 神月柚莉愛

鴻田新 : 村瀬 歩

鴻田英 : 阿座上洋平

鴻田みよし : 白石涼子

鴻田正臣 : 野島裕史

三ツ木真琴 : 稗田寧々

MUSIC

OPテーマ「木漏れ日坂」 Galileo Galilei

EDテーマ「ほろろ逍遥」 角銅真実

＜角銅真実プロフィール＞



音楽家、打楽器奏者。長崎県生まれ。

マリンバをはじめとする多彩な打楽器、自身の声、言葉、オルゴールやカセットテープ・プレーヤー等を用いて、自由な表現活動を国内外で展開する。

2020年にアルバム「oar」でソロアーティストとしてメジャーデビュー。2024年には2ndアルバム「Contact」をリリース。

自身のソロ活動以外も、ceroや、細野晴臣、原田知世、石若駿SONGBOOK PROJECTなど、個性的なアーティストたちの活動を支え、絶大な信頼を得ている。CM、映画、舞台音楽、ダンスやインスタレーション作品への楽曲提供など、多彩な音楽制作を行うが、今回の『クジマ歌えば家ほろろ』では劇伴作家としても本格的なデビューを果たした。

©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

関連リンク

「クジマ歌えば家ほろろ」公式サイト

https://kujima-anime.com

角銅真実オフィシャルサイト

https://manamikakudo.com/