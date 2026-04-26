「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。青と白のストライプ柄のノースリーブのコーデや、ピンクのキャップとジャケットを合わせたコーデで微笑む姿を披露した。

「girls award ありがとうございました」

生見さんは、「girls award ありがとうございました」といい、青と白のストライプ柄のノースリーブ姿やピンクのキャップとジャケットを合わせたコーデなど、ガールズアワードでのオフショットを投稿。

インスタグラムに投稿された写真では、青と白のストライプ柄のノースリーブを着用。スマホを片手に頬に手を添えて微笑む、鏡越しの自撮りショットを公開した。3枚目では、ピンクのジャケットを羽織り、黒いトップスと茶色のスカートを着用。ピンクのキャップをかぶり、笑顔をみせていた。5枚目では、白い壁をバックに微笑むアップショットを披露した。

この投稿には、「可愛すぎてため息出ちゃう」「とんでもなく可愛いですね〜」「ますます美しくなられて眼福です」「美を凌駕してる」「かっこいい〜」といったコメントが寄せられていた。