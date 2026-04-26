女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALL STAR GRAND QUEEENDOM2026」を行った。

IWGP女子王者・朱里はAEWのモーガン・ベーンの挑戦を受けた。

序盤はベーンのパワーに圧倒。バックフリップなどでペースを握る。王者は蹴りと腕ひしぎ逆十字固めで反撃。しかし、パワーで持ち上げて王者を挑発する。膝や蹴りで反撃したが、岩石落としから抱えて朱里を場外へ投げ捨てた。場外戦では朱里はスイングDDT、踏みつけ、蹴り連発。間接技で締め上げるが、パワーで返す。サイドバスター、ファルコンアローにカウント2。朱里はバズソーキック、腕ひしぎ十字固め、脇固めと畳みかける。朱世界を返す。ベーンはパワーボム、F4もカウント2。王者が逆にパワーボム。ベーンはじゃピングラリアット、15分すぎ、コーナーからのパワーボム。バズソーキック、ダブルアームバー、最後は17分19秒、グラウンド式朱雀でベーンから勝利し3度目の防衛に成功した。

しぶとい相手に勝利し3度目の防衛した朱里は「相手はメーガン、やりたいと思っていた選手でめちゃくちゃ強い選手で海外で大活躍している。きょうやれて防衛できてほんとによかった。これで終わりじゃないので、メーガンとはもっともっと戦っていきたいと思います。私はIWGPの価値をどんどん高めていくので、次の防衛戦、次の次の防衛戦、どんどん防衛してこのIWGPを上へ上に押し上げていきます」とさらなる防衛を重ね、ベルトの価値をさらなる高みへと導いていく。