渡邉美穂の冠YouTubeチャンネル「渡邉美穂の観光大使の推し事」がスタートし、初回ゲストに潮紗理菜、宮田愛萌が出演した。渡邉、潮が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

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冠チャンネルでは、渡邉がガチ友と一緒に依頼のあった観光スポットの推しポイントを調査。日向坂46を卒業したOG3人が、渡邉の運転で道の駅・常総を訪れている。

渡邉は「共に青春時代を駆け抜けた先輩と同期と楽しい時間を過ごしました。久々に会っても一瞬であの時の雰囲気に戻れるのは凄いなぁと。それぞれのフィールドで活動しながらまた違った形で一緒にお仕事がしたい。そう思いながらこの約4年を過ごしてきたので、最近こうして交流が増えたことが嬉しいです！」と思いの丈を綴り、ドライブ姿をアップ。

潮も「時間は経っているはずなのに、会った瞬間にあの頃の空気がふっと戻ってくる感じがして、なんだか不思議で。変わらないものがあるって、いいなと思いました。カメラが回っていないところでも、ずっとお喋りしていて、美味しいものをたくさん食べていたら、気づけば日が暮れていました。なんて幸せな時間の過ぎ方」と振り返りながら、道の駅やいちご狩りの様子など、思い出の写真を多数アップしている。

（文＝リアルサウンド編集部）