サッカー元日本代表の柿谷曜一朗の妻で、タレントの丸高愛実は4月22日、Instagramを更新。「#夫婦トレーニング」と題して、動画を公開した。

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動画に登場するのは柿谷と丸高の2人で、撮影場所は自宅リビングのようだ。夫妻は部屋着のようなラフな服装で登場し、最初にお辞儀をした。続いて丸高が夫に向かって倒立。両足を抱えてもらった状態で、腹筋の力で起き上がると、夫に抱えられたまま膝立ちのような姿勢でバンザイポーズをした。今度は逆の動きで、腹筋を使いながらゆっくりと倒立に戻る。すると、柿谷が顔の前にきた妻の両足の裏を嗅ぐような仕草を見せた。これには、丸高も「足の臭い嗅ぐな」とツッコミ。息の合ったやり取りで笑いを誘った。

夫妻はアクロバティックな動きに挑戦する動画を度々公開しており「毎回凄すぎますー」「夫婦動画シリーズ大好き」といった声が寄せられている。



【画像】柿谷曜一朗と丸高愛実による夫婦トレーニング（画像は丸高愛実Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「柿谷さんも凄いけど、丸高さんも凄い！！」「てか、羨ましいくらい仲良いし美男美女や！」「腹筋凄いですねえ」「ラブラブ柿谷夫妻」「お2人とも可愛いです」「仲良しすぎる～」「丸高さんの体幹凄すぎます！！」「流石、運動神経良い夫婦」「上がらんよ普通」「サーカスみたい」「りくりゅうみたい」「匂い嗅いだ？」「なんてお似合いで素敵な夫婦なんだ」などコメントが寄せられた。