２G１Aと欧州で躍動！ それでも日本代表FWは満足せず「チームとしても個人としてもまだまだ」
セルティックは現地４月25日、スコットランドリーグ第34節で、フォルカークとホームで対戦。３−１で勝利した。
この試合で２ゴール１アシストと圧巻の活躍を見せたのが、前田大然だった。
まずは30分、得意のプレスから敵陣センターサークル付近で相手のパスをカットすると、ペナルティエリア外から狙いすましたミドルシュートを放ち、先制点を挙げる。44分には、敵陣中央でプレスをかけてマイボールにし、味方からリターンパスをもらうと、キーラン・ティアニーにラストパス。チームの２点目をアシストした。さらに83分には、グラウンダーのクロスをボックス内で冷静に右足でゴールに流し込んだ。
クラブの公式YouTubeチャンネルで公開された試合後のインタビューに、ティアニーとともに応じた28歳の日本人FWは「チームとしても個人としてもまだまだなので、毎回ここに立てるように頑張りたい」と反省しつつ、さらなる高みを見据えた。
そして、「（ファンから）毎回素晴らしいサポート（応援）を受けていたが、今シーズンは不甲斐ないプレーをずっとしていたので、残り５試合はすべてを出したい」と意気込んだ。
３月シリーズの日本代表に選出され、同28日にグラスゴーで開催されたスコットランド代表との国際親善試合で主将の大役を担った前田。６月11日に開幕が迫るワールドカップに向け、好調ぶりをアピールした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田が２G１Aと大活躍！ 得意のプレスからゴールを奪う！
この試合で２ゴール１アシストと圧巻の活躍を見せたのが、前田大然だった。
まずは30分、得意のプレスから敵陣センターサークル付近で相手のパスをカットすると、ペナルティエリア外から狙いすましたミドルシュートを放ち、先制点を挙げる。44分には、敵陣中央でプレスをかけてマイボールにし、味方からリターンパスをもらうと、キーラン・ティアニーにラストパス。チームの２点目をアシストした。さらに83分には、グラウンダーのクロスをボックス内で冷静に右足でゴールに流し込んだ。
クラブの公式YouTubeチャンネルで公開された試合後のインタビューに、ティアニーとともに応じた28歳の日本人FWは「チームとしても個人としてもまだまだなので、毎回ここに立てるように頑張りたい」と反省しつつ、さらなる高みを見据えた。
３月シリーズの日本代表に選出され、同28日にグラスゴーで開催されたスコットランド代表との国際親善試合で主将の大役を担った前田。６月11日に開幕が迫るワールドカップに向け、好調ぶりをアピールした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田が２G１Aと大活躍！ 得意のプレスからゴールを奪う！