◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(26日、バンテリンドーム)

中日の郄橋宏斗投手が7回無失点で今季初勝利。「ずっと不安だった」と胸の内を明かしました。

今季5度目の先発登板となった郄橋投手は、5回2アウト満塁の打席で1点タイムリーを放ち、自ら援護点を奪うと、投げては125球の力投で7回無失点。

ヤクルト先発の奥川恭伸投手に投げ勝ち、「ここまで勝てていなくてずっと不安だったんですけど、今日試合前に木下（拓哉）さんから『お前は胸張ってマウンドにたっとけばいいんだよ』と言われた。それを信じてマウンドに立ち続けました。守備の人に助けられながら、リズムの悪いピッチングでしたけど、しっかり粘ることができたのでよかったかなと思います」と初勝利を振り返りました。

さらに郄橋投手は、自らバットでみせた5回の打席について、「たまたまバットに当たってくれた。奇跡です」と笑顔。ライトゴロを狙われリプレー検証となりましたが、判定はセーフのまま。「セーフだろうなとわかっていた。とりあえず喉が渇いていたので飲み物を飲んでいました」と塁上での気持ちを明かし、会場の笑いを誘いました。

一方、8回に2点目をあげ、同じくお立ち台にのぼった細川成也選手は「最近なかなか打てていないので、なんとか後ろにつなぐという思いで打席に立っていますし、点取れたのはよかった」とコメント。エースの初勝利には、「ここから負けずにやってくれると思うので、野手も援護できるように頑張ります」と信頼を寄せました。

チームは首位ヤクルトに3連勝。借金を「10」に減らしました。