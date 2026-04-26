◇プロ野球パ・リーグ オリックス9-4日本ハム(26日、京セラドーム)

首位オリックスが4連勝。日本ハム先発の有原航平投手から8点を奪う猛攻で、九里亜蓮投手の2勝目に貢献しました。

この日、お立ち台には“打”のヒーロー3人が登場。2点ビハインドの初回に、流れをたぐり寄せる逆転タイムリーを放った来田涼斗選手は、「有原投手のチェンジアップを狙って打席に入った。1打席1打席無駄にせず、自分のやれることだけをしっかりやろうと思って打席に立っている」とコメント。今季初のヒーローに喜びました。

さらに、カード初戦に続いて、来日2号を記録したシーモア選手は、「昨日苦労したんですけど、いい打席をもつことができて、いい休日を迎えられそう。これからどんどん打っていけたら」と笑顔。

4回に3ランを放ち、通算3本目のアーチを描いた渡部遼人選手は、「気持ちよかった。毎回ベンチに帰ってくるときのみんなの顔が忘れられない。ここ(京セラ)では打つとは思っていなかったのでびっくりしています」と自身も驚きの様子でした。

チームはこれで本拠地京セラドームで11連勝。16勝9敗で首位を快走しています。