◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

カブス・鈴木誠也選手がホワイトソックス・村上宗隆選手の活躍について語りました。

この試合で第4号ソロ含む3安打の活躍を見せた鈴木選手。試合後、現在メジャートップタイの11本のホームランを放っている村上選手について問われると「かぶることがないのでいまいち分からない」と前置きしながらも、「彼本来の力を出せているんじゃないか」と答えます。

続けて「まだまだシーズンは長いのでケガなく」とメジャー1年目の後輩へエールを送り、「彼らしいプレーをこれからも見せてくれると思うので僕も楽しみにしている」と語りました。

そして「こちら(MLB)に来るとどうしても打撃に迷ったりするが、日本にいたときと同じようなスイングをずっとしているのですごいなと思って見ています」とコメント。移籍1年目からその力を発揮している村上選手をたたえました。

同じシカゴに本拠地を置くカブスとホワイトソックス。両チームの今季初対戦は日本時間5月16日から行われます。