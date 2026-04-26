スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、今季限りで引退した高木美帆さん（31）が、26日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶 日曜日のそれ」（日曜後4・00）にゲスト出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪後の姉にまつわるエピソードを披露した。

高木さんにとって最後の五輪となった同大会では、500メートル、1000メートル、団体追い抜きでそれぞれ銅メダルを獲得した。解説席からは、平昌五輪2冠の姉・菜那さんが見守る中でのレースだった。

アシスタントのフリーアナウンサー上柳昌彦からは、「“ミラノは食べ物がおいしくて、ちょっと太ってマネジャーさんに痩せるようにって言われた”って言ってましたよね」と、姉の裏話を振られた。

高木さんは「今、言ってます。家でも“ダイエットしなきゃ”って言って朝、走りに行ったりしています」と、姉のダイエットに言及。「私は基本、家で作るものは、そういうヘルシー系なので、ちょっと多めに野菜スープとか作って。“食べる？”って聞いたら、“食べるー！”って言うので、あげたりとか、そういう感じです」。姉妹のほっこりエピソードを明かした。

すると、笑福亭鶴瓶からは「姉の返事が、ちょっとアホみたい。“食べるー！”って」といじりが。高木さんは「似てません？」と応じていた。