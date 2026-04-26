Photo: Yuhei Tokimatsu

カバンの中を漁っている時やアウトドアシーンなど、手元が暗くて見づらいことってちょこちょこあります。そんな時にいつも持ち歩けるくらいのコンパクトなライトがあれば安心ですよ。

挟む、貼る、吊るす。本格アウトドアでも使えるライト

Photo: Yuhei Tokimatsu

OLIGHT（オーライト）の｢Oclip Ultra OAL合金製 3-in-1 クリップライト」（税込7,795円）は、ただのクリップライトと思ったら大間違い。こちらは「挟む・吊るす・貼る」ができる上、最大光量は530ルーメンという本格派ライトです。

広角モードなら45m、狭角モードなら130m先まで照らせるほどの性能となっています。サイドのダイヤルでモードの切り替えができるので、暗くても指先のみで操作ができて機能的です。

また、地味にうれしいUVライト機能も搭載。蓄光素材のギアに光を溜めたり、電子レンジに飛び散った油汚れを見つけたりすることができますよ。

充電端子はUSB-Cと、使いやすい仕様になっている点もありがたい。

Photo: Yuhei Tokimatsu

本製品は、Oclip Ultraという名の通り、リュックのベルトなどにクリップで挟めばハンズフリーに使えます。さらに背面には磁石が仕込まれていて、金属面にペタッと貼り付けることも可能。

クリップ上部には穴があり、カラビナや紐を通せる仕様なので、吊り下げて持ち運んだり固定したりもできますね。

非常に明るく、取り回しもしやすいOclip Ultra。本格的なライトが欲しい人にはもってこいの商品ですよ。

OLIGHT(オーライト) Oclip Ultra 7,795円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

挟む、貼る、吊るす。小さなライトがもたらす大きな安心感

多機能ライト、火起こしだって可能です

Image: LOGOS

アウトドア用品のLOGOS（ロゴス）が出したのは、｢着火できる・USBサバイバルツール｣（税込1,980円）。

こちらは、一般的なアウトドア用LEDライトから頭1つ抜き出た多機能っぷりで、さながらライト界の十徳ナイフとも呼べるような仕上がりです。カラビナでぶら下げることはもちろん、磁石でくっつけることも可能な本製品。光の明るさや色味も変更可能になっています。

Image: LOGOS

さらに、特筆すべき使い道は他にも。プラスとマイナスのドライバーを内蔵しており、シートベルトカッター、栓抜き、ホイッスルの機能も搭載、加えて火起こしまでできるマルチっぷりです。

これだけ多機能ながら、税込1,980円という手頃な値段もうれしいポイント。

ライトとしての用途に加え、アウトドアや防災でも役に立つというのは非常に便利です。「とりあえず持っていても損はない」、そんなツールになっているのではないでしょうか。

詳しくはこちら↓

火起こしもできるサバイバルLEDライト。この便利さで1,980円

330円の高コスパ

Photo: SUMA-KIYO

最後に紹介するのは、ダイソーから発売されている｢充電式スケルトンライト」（税込330円）。リーズナブルかつ高機能で、コスパに長けた商品です。

1つ目の特徴は、コンパクトさ。指で軽くつまめてしまうほどのサイズなので、ちょっとした小物入れにも余裕で収まります。 このサイズ感なら、常備していてもまったく邪魔になりません。ただし、リチウムイオン電池を内蔵しているため、高温になる環境下では絶対に放置しないように注意しましょう。

2つ目の特徴は、明るさ。ライトモードHigh時は110ルーメンで、夜間の作業でも十分な光量です。また、本体の側面にはLEDチップが埋め込まれており、これを点灯させることでランタンや非常時の信号灯としても機能します。

Photo: SUMA-KIYO

こちらのライトは、バッテリーが内蔵されている点も特徴。本体後部のキャップを外せばUSB Type-A端子がそのまま現れる仕組みなので、充電用のUSBケーブルを用意する必要もありません。

モバイルバッテリーからの充電も可能なので、キャンプや登山などのアウトドアだけでなく、災害時の非常用ライトとしても活用しやすいアイテムです。

さまざまな機能を搭載しながらも、価格は税込330円。携帯するにはぴったりの懐中電灯と言えそうですね。

詳しくはこちら↓

330円でめちゃ使える。クルマに常備しておきたいダイソーの充電式ライト