香港G1・クイーンエリザベス2世カップ

海外競馬のG1・クイーンエリザベス2世カップ（芝2000メートル）が26日、香港シャティン競馬場で行われた。日本から参戦したマスカレードボール（牡4、手塚久）は2着だった。地元馬ロマンチックウォリアー（セ8、シャム）が制し、G1・14勝目を挙げた。

マスカレードボールは道中最後方追走となり、最後の直線を迎えても未だ最後方。先行したロマンチックウォリアーが抜け出し、マスカレードボールも直線で強襲したが、惜しくも届かなかった。

中継したグリーンチャンネルは手塚貴久調教師のインタビューを放送。管理馬の雰囲気について「日本にいるときよりもテンションも上がらず、いい感じでパドックの周回もできたのかなと思いますし、パシュファイヤーをつけなくても、しっかり歩いてくれてたんで、それはもう今回の収穫です」と話した。

道中は最後方から進めたが「（最後方は）計画してないです。してないですけど、そうなってもおかしくないなとは思いました。ゲートに先に入れられちゃったんで、ちょっと待たされる時間が長くて、一歩目が遅かったかなと思います。その分位置取りが下がっちゃったのかなと思います。もうちょっとね、向こう正面で流れてくれれば、また変わった結果になったのかなとは思います」と続けた。最後の追い込みについては「最後はしっかり脚使える子なんで。あわよくば勝ってほしいなと思ったんですけど、1頭前にいましたって感じですかね」とした。

鞍上のルメール騎手と話したか問われると「『惜しかった』って。『スローペースだった』って言ってましたよ。でも、今後に繋がるかなと思いますんで、すごい良かったと思います。勝てなかったことは残念ですけど、内容と彼のパフォーマンスが、本物だなっていうのが分かったんで。それは良かったなと思います」と愛馬を労った。

日本から参戦したジョバンニ（牡4、杉山晴）は5着、ジューンテイク（牡5、武英）は8着だった。

マスカレードボールは父ドゥラメンテ、母マスクオフ（母の父ディープインパクト）の血統。



（THE ANSWER編集部）